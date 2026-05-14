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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre de 77 años falleció luego que el tractor que conducía se volcó en una finca en Camuy

Norberto Ramírez Cruz operaba el vehículo cuando perdió el control, provocando el accidente fatal

14 de mayo de 2026 - 8:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Norberto Ramírez Cruz, residente de Camuy, operaba un tractor cuando perdió el control de este, provocando el accidente fatal.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre de 77 años perdió la vida en la tarde de este miércoles luego que el tractor que conducía en una finca en Camuy se volcó.

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La Oficina de Prensa de la Policía indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 realizada a las 4:20 p.m. alertó sobre una persona herida en un accidente con un tractor.

Los agentes que llegaron a la finca, ubicada en la carretera PR-496, en el barrio Piedra Gorda, encontraron el cuerpo de Norberto Ramírez Cruz, quien falleció luego que, presuntamente, perdió el control del tractor que operaba, que luego se volcó.

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Breaking NewsAccidentesAgricultura en Puerto RicoMuertesPolicía de Puerto RicoCamuy
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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