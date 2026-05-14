Hombre de 77 años falleció luego que el tractor que conducía se volcó en una finca en Camuy

Un hombre de 77 años perdió la vida en la tarde de este miércoles luego que el tractor que conducía en una finca en Camuy se volcó.

La Oficina de Prensa de la Policía indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 realizada a las 4:20 p.m. alertó sobre una persona herida en un accidente con un tractor.