Hombre de 77 años falleció luego que el tractor que conducía se volcó en una finca en Camuy
Norberto Ramírez Cruz operaba el vehículo cuando perdió el control, provocando el accidente fatal
14 de mayo de 2026 - 8:44 PM
14 de mayo de 2026 - 8:44 PM
Un hombre de 77 años perdió la vida en la tarde de este miércoles luego que el tractor que conducía en una finca en Camuy se volcó.
La Oficina de Prensa de la Policía indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 realizada a las 4:20 p.m. alertó sobre una persona herida en un accidente con un tractor.
Los agentes que llegaron a la finca, ubicada en la carretera PR-496, en el barrio Piedra Gorda, encontraron el cuerpo de Norberto Ramírez Cruz, quien falleció luego que, presuntamente, perdió el control del tractor que operaba, que luego se volcó.
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