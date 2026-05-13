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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Amordazan a hombre y mujer durante robo domiciliario en Carolina

Los asaltantes abandonaron el lugar con propiedad que no ha sido especificada ni valorada al momento

13 de mayo de 2026 - 4:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los robos domiciliarios continún siendo alarmantes, por lo que asegurar apropiadamente la residencia es prioridad. (Shutterstock)
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre y una mujer fueron amordazados en medio de un robo domiciliario en un apartamento del condominio Los Altos de Escorial, en Carolina.

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De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el robo domiciliario.

Tras amordazar a los perjudicados, los asaltantes abandonaron el lugar con la propiedad que no ha sido especificada ni valorada al momento, así como posible dinero en efectivo.

De manera preliminar, la Policía describió a los perjudicados como personas de “origen asiático”, aunque no precisó su nacionalidad.

Ambas víctimas se encuentran en condición estable, según la Uniformada.

Personal del precinto policiaco realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobo domiciliarioCarolina
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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