Amordazan a hombre y mujer durante robo domiciliario en Carolina
Los asaltantes abandonaron el lugar con propiedad que no ha sido especificada ni valorada al momento
13 de mayo de 2026 - 4:05 PM
13 de mayo de 2026 - 4:05 PM
Un hombre y una mujer fueron amordazados en medio de un robo domiciliario en un apartamento del condominio Los Altos de Escorial, en Carolina.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el robo domiciliario.
Tras amordazar a los perjudicados, los asaltantes abandonaron el lugar con la propiedad que no ha sido especificada ni valorada al momento, así como posible dinero en efectivo.
De manera preliminar, la Policía describió a los perjudicados como personas de “origen asiático”, aunque no precisó su nacionalidad.
Ambas víctimas se encuentran en condición estable, según la Uniformada.
Personal del precinto policiaco realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
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