Amordazan a hombre y mujer durante robo domiciliario en Carolina

Un hombre y una mujer fueron amordazados en medio de un robo domiciliario en un apartamento del condominio Los Altos de Escorial, en Carolina.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el robo domiciliario.

Tras amordazar a los perjudicados, los asaltantes abandonaron el lugar con la propiedad que no ha sido especificada ni valorada al momento, así como posible dinero en efectivo.

De manera preliminar, la Policía describió a los perjudicados como personas de “origen asiático”, aunque no precisó su nacionalidad.

Ambas víctimas se encuentran en condición estable, según la Uniformada.