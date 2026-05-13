Turista pierde una pierna tras ser arrollada en el paseo del expreso José de Diego en Arecibo

Una turista de 57 años perdió su pierna izquierda tras ser arrollada mientras se encontraba en el área del paseo del expreso José de Diego, en dirección de Arecibo a San Juan, por un conductor que presuntamente se quedó dormido.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, la mujer viajaba junto a un grupo de entre cinco y seis personas, provenientes de Nueva Jersey, en una guagua Kia Carnival gris de 2024.

Según la Uniformada, el vehículo transitaba por el kilómetro 25.4 cuando los ocupantes se detuvieron en el área del paseo para que una de las pasajeras pudiera hacer una necesidad fisiológica.

Mientras la mujer se encontraba en el área verde, el conductor de un Toyota Corolla rojo de 2024, que transitaba por la vía, alegó que se quedó dormido y la impactó.

Tras la colisión, la turista sufrió heridas graves en la pierna izquierda y fue transportada al Centro Médico de Río Piedras para recibir asistencia médica.

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Las autoridades informaron posteriormente que perdió la extremidad. Al momento, se desconoce su condición.