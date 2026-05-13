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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Turista pierde una pierna tras ser arrollada en el paseo del expreso José de Diego en Arecibo

El conductor presuntamente se quedó dormido

13 de mayo de 2026 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que al conductor se le realizó la prueba de aliento, la cual arrojó 0.0% de alcohol. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una turista de 57 años perdió su pierna izquierda tras ser arrollada mientras se encontraba en el área del paseo del expreso José de Diego, en dirección de Arecibo a San Juan, por un conductor que presuntamente se quedó dormido.

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De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, la mujer viajaba junto a un grupo de entre cinco y seis personas, provenientes de Nueva Jersey, en una guagua Kia Carnival gris de 2024.

Según la Uniformada, el vehículo transitaba por el kilómetro 25.4 cuando los ocupantes se detuvieron en el área del paseo para que una de las pasajeras pudiera hacer una necesidad fisiológica.

Mientras la mujer se encontraba en el área verde, el conductor de un Toyota Corolla rojo de 2024, que transitaba por la vía, alegó que se quedó dormido y la impactó.

Tras la colisión, la turista sufrió heridas graves en la pierna izquierda y fue transportada al Centro Médico de Río Piedras para recibir asistencia médica.

Las autoridades informaron posteriormente que perdió la extremidad. Al momento, se desconoce su condición.

La Policía indicó que al conductor se le realizó la prueba de aliento, la cual arrojó 0.0% de alcohol.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoExpreso De Diego
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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