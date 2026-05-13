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Advierten que revocación de pasaportes por deuda con ASUME podría impactar a 435 personas en Puerto Rico

El gobierno federal comenzará revocando pasaportes de alimentantes con deudas que superan los $100,000

13 de mayo de 2026 - 3:24 PM

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La vista, presidida por la senadora Rossana López, será en el salón María Martínez del Senado desde las 9:00 a.m.
El gobierno federal comenzará revocando pasaportes de alimentantes con deudas que superan los $100,000
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una nueva fase del programa federal de denegación y revocación de pasaportes a personas que reflejen deuda de pensión alimentaria podría impactar inicialmente a unos 435 ciudadanos con balances que superan los $100,000, advirtió este miércoles la Administración para el Sustento de Menores (Asume) a través de una comunicación escrita.

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De ese total, explicó la administradora de Asume, María del Mar Mateu Meléndez, 68 corresponden a casos activos de menores de 21 años, mientras que 367 corresponden a casos de personas mayores de 21.

“Estos últimos, podrían responder, entre otros factores, a balances asociados a órdenes emitidas en otras jurisdicciones donde las deudas no prescriben, así como a deudas prescritas de casos cuyo cierre nunca ha sido solicitado”, indicó la titular en la misiva.

“Hasta la pasada semana, la restricción aplicaba principalmente cuando una persona intentaba solicitar o renovar su pasaporte. Con esta nueva directriz federal, el escenario cambia porque ahora el gobierno federal podrá revocar pasaportes ya emitidos a personas con deudas significativas de pensión alimentaria. Además, el proceso se extenderá próximamente a casos con balances inferiores, conforme a la ley federal vigente, informó.

Mateu Meléndez hizo un llamado a los alimentantes (personas con responsabilidades de pensión alimentaria) a que se comuniquen con Asume para atender sus casos antes de enfrentar consecuencias que podrían afectar su capacidad para viajar fuera de Estados Unidos.

(Archivo)
(Archivo)

Revocarán pasaportes

La directriz fue emitida la semana pasada por el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, en inglés), en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS, en inglés) y la Office of Child Support Enforcement, bajo la autoridad de la Sección 452(k) de la Ley de Seguridad Social.

El proceso establece que el DOS comenzará revocando pasaportes a personas con deudas mayores de $100,000.

“La normativa federal mantiene vigente el requisito de emitir una notificación preventiva a toda persona que adeude más de $2,500 en pensión alimentaria atrasada, en la que advierte posibles consecuencias como la denegación o revocación del pasaporte”, señala el comunicado.

“La revocación del pasaporte refuerza herramientas que ya existen para promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar que los menores reciban el sustento que les corresponde. Este proceso comenzó a discutirse y notificarse en Puerto Rico durante los pasados días, luego de la comunicación emitida por el DOS”, añade.

¿Cómo recuperarlo?

La página oficial del DOS establece que una persona cuyo pasaporte haya sido revocado deberá comunicarse con la jurisdicción a la que adeuda la pensión para coordinar el pago.

La última revisión de las guías para establecer el monto de las pensiones alimentarias para padres o madres no custodios se realizó en hace ocho años. archivo / xavier.araujo@gfrmedia.com
La última revisión de las guías para establecer el monto de las pensiones alimentarias para padres o madres no custodios se realizó en hace ocho años. archivo / xavier.araujo@gfrmedia.com (Xavier J. Araújo Berríos)

Luego de que la deuda sea satisfecha y dicha información sea notificada a las agencias federales pertinentes, la persona podrá solicitar nuevamente un pasaporte, sujeto a la evaluación y validación de elegibilidad por parte del DOS y el HHS.

El gobierno federal advirtió que un pasaporte revocado no puede utilizarse para viajar, aun cuando la deuda haya sido saldada posteriormente.

El documento también establece que las notificaciones de revocación serán enviadas directamente por el DOS mediante correo electrónico o correo postal utilizando la información incluida en la solicitud de pasaporte más reciente.

En casos de viajes urgentes, el proceso de eliminación de registros federales puede tardar entre dos y tres semanas antes de que una persona vuelva a ser elegible para obtener un nuevo pasaporte.

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Breaking NewsASUMEPensión AlimentariaDepartamento de Estado de Estados UnidosDepartamento de Salud y Servicios Humanos federalPasaportes
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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