Caso Gabriela Nicole Pratts: revelan fotos de Anthonieska Avilés con cortaduras en su mano derecha

El momento ocurrió en la continuación del interrogatorio a la agente Glenda Vázquez Vázquez, quien regresó al tribunal para continuar declarando en el juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, madre de Avilés Cabrera y también acusada del crimen.

Según el registro fotográfico, las imágenes se tomaron a las 8:50 p.m. en la Oficina de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito. La joven estuvo acompañada de su tía y un representante del Departamento de la Familia.

“Esa es la joven a la que yo le saqué las fotos”, dijo Vázquez Vázquez, cuando se mostraron las imágenes en los monitores de la sala 1, ante el juez Luis S. Barreto Altieri. “Son fotos de Anthonieska y unas cortaduras en su mano derecha”, agregó la testigo.

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Durante el cuarto día del juicio, Vázquez Vázquez, adscrita al CIC de Aibonito, describió de manera general el proceso que llevó a cabo para identificar, embalar y sellar la evidencia relacionada con el asesinato, que es un procedimiento rutinario.

1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

A preguntas de la fiscal Silda Rubio Barreto, la oficial confirmó que preparó un documento titulado “Inventario de Propiedad Ocupada”, que fue entregado el pasado 11 de agosto de 2025, a las 7:00 a.m., al agente Ángel Torres, de la División de Homicidios.

Ante la mirada perpleja de los 12 miembros del jurado y los seis suplentes, Vázquez Vázquez precisó que la evidencia consistía en varios hisopos con muestras de sangre, una peinilla color marrón, un reloj Apple Watch y un fragmento de una peinilla color rosa.

Bajo juramento, indicó que el resto de la evidencia ocupada fue almacenada inicialmente en un archivo bajo llave. No obstante, confirmó que luego, el 20 de agosto de 2025, a las 4:00 p.m., entregó dicha evidencia al agente Torres como parte de la pesquisa.

Durante el interrogatorio, la quinta testigo del Ministerio Público confirmó que dicha evidencia consistía en lo siguiente: unos espejuelos rojos, unas pinzas, dos pantallas color oro, un abridor de madera, un inhalador azul y blanco, y un vaso de aluminio verde marca Yeti.

Retomando los hechos del 11 de agosto de 2025 —fecha en que Pratts Rosario falleció en la sala de emergencias del Hospital Menonita de Aibonito—, la testigo relató que entró en servicio a las 4:00 p.m. y que se le solicitó tomar fotografías a Avilés Cabrera.

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Asimismo, la testigo habló sobre 15 fotografías que fueron tomadas tras el diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento en el sector El Coquí.

¿Qué ocurrió la noche del crimen?

Los hechos se remontan a la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, durante la celebración del “Gran Cierre de Verano Municipal”, cuando en el desvío Roberto Colón ocurrieron varias peleas. En medio de la trifulca, Pratts Rosario intervino para defender a su hermana.

Tiempo después, Cabrera Rivera presuntamente sacó un objeto punzante de su cartera y se lo entregó a su hija, según declaró la tía política de la víctima, la ama de casa Betzaida Caratini Ortiz, quien además era amiga y excompañera de trabajo de la acusada.

Tras la entrega del objeto, Avilés Cabrera presuntamente le dio “como si fueran puños” a Pratts Rosario, quien se encontraba recostada contra un auto, alegó Caratini Ortiz, quien luego vio a la víctima tendida en el piso, sin responder a los llamados que le hacían.

La menor, a quien su familia apodaba cariñosamente “Lela”, fue trasladada de emergencia en un vehículo privado hasta el Hospital Menonita de Aibonito, donde la doctora Carla Mercado certificó su muerte a las 12:35 a.m. del lunes, 11 de agosto de 2025.

Pratts Rosario cumplía 17 años al día siguiente, el 12 de agosto de 2025, por lo que el crimen provocó aún más consternación entre sus familiares, amigos y la comunidad, que se vio impactada por la cercanía de la fecha en la que habría celebrado su cumpleaños.

La respuesta de las autoridades

Según la agente Adriana Guzmán Cardenales, quien fungía como retén en el cuartel de Aibonito, una mujer llamó a eso de las 12:02 a.m. del lunes, 11 de agosto de 2025 —madrugada en la que murió Pratts Rosario— para alertar sobre una “discusión en el desvío”.

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Tras la llamada, se le notificó al agente Alfredo Fortier Soto, quien fue informado de que una persona había resultado herida en el desvío, por lo que a las 12:40 a.m. llegó al Hospital Menonita. Allí, entró a la sala de emergencias y entrevistó a la doctora Mercado.

Como parte de esa primera entrevista, Fortier Soto explicó que la doctora le confirmó que la “menor” murió a las 12:35 a.m., una información que escribió en sus notas, junto al nombre de la madre de la víctima, dirección, número de teléfono, entre otros datos.

El oficial indicó que Mercado le explicó también que la menor presentaba ocho heridas. La cifra no coincide con la ofrecida por el patólogo Javier Gustavo Serrano, cuya autopsia concluyó que la víctima tenía 11 heridas, siendo la más letal la del corazón.

Durante la madrugada de los hechos, Fortier Soto también entrevistó a Chrisangel González Rodríguez, de 16 años, quien recibía asistencia médica en el Hospital Menonita tras resultar herido con un arma blanca durante el incidente ocurrido en el desvío.

Según el agente, González Rodríguez, amigo de Pratts Rosario, señaló a “Anthonieska” como la persona que agredió a la víctima. “Explicó también que Gabriela estaba defendiendo a su hermana”, contó al referirse a lo que le habría expresado el joven testigo.

El menor, además, habría declarado al agente que, cuando la víctima cayó al piso en el desvío, recibió patadas de Anthiany Cabrera, hija de la acusada, y que también había otra persona en el lugar: Gabriela Figueroa, apodada “Gaba” y amiga de Anthonieska.

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Figueroa fue la testigo que declaró en vista preliminar que Avilés Cabrera le confesó que apuñaló a la víctima y que estaba llena de sangre. Además, añadió que, horas más tarde, durante un intercambio de mensajes en TikTok, le escribió: “Tú vas a hacer lo que mami te diga”.

Tras el crimen, la escena fue custodiada por el agente Héctor Luis Garriga Matos, quien se trasladó al desvío por órdenes de su supervisor. Allí, colocó una patrulla rotulada marca Dodge Durango del 2020 y varios conos rojos para impedir el paso.

Como parte de la pesquisa que recién comenzaba en ese momento, Vázquez Vázquez recibió datos preliminares provistos por Fortier Soto para comenzar a armar el expediente del caso y tomó un total de 70 fotos, incluidas las heridas de la víctima.

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