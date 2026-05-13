Educación anuncia el inicio de programa Verano Educativo: ¿qué estudiantes podrán participar?

El Departamento de Educación anunció que 225 escuelas públicas participarán este año en el programa Verano Educativo, dirigido a reforzar destrezas académicas y atender los rezagos identificados en los estudiantes al terminar el año escolar regular.

En total, 140 escuelas de nivel primario y 85 planteles de nivel secundario ofrecerán los cursos remediales y “experiencias de emprendimiento”, precisó la agencia mediante un comunicado de prensa.

En las escuelas secundarias, se ofrecerán cursos remediales para los estudiantes que hayan obtenido notas de D y F durante del año escolar, así como experiencias enfocadas en destrezas emprendedoras. Mientras, los estudiantes de nivel elemental tendrán la oportunidad de participar en actividades de refuerzo enfocadas en destrezas de Español, Inglés y Matemáticas.

“El Verano Educativo representa una oportunidad adicional para continuar fortaleciendo el desarrollo académico de nuestros estudiantes mediante experiencias dinámicas, atractivas y adaptadas a sus necesidades. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral que hemos impulsado para reforzar el aprovechamiento académico, reducir rezagos y ofrecer mayores herramientas para el éxito estudiantil”, señaló el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, en declaraciones escritas.

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El Verano Educativo comenzará el 8 de junio y se extenderá hasta el 6 de julio. Los cursos se llevarán a cabo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los alumnos recibirán los servicios de desayuno y almuerzo en los comedores escolares. En el último día de las clases de verano, se realizarán actividades artísticas y de apoyo al bienestar de los estudiantes, señaló el secretario.

1 / 13 | Dan la bienvenida al nuevo año escolar en La Esperanza. El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 13 Dan la bienvenida al nuevo año escolar en La Esperanza El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Ramos Parés precisó que el período de matrícula se llevará a cabo del 3 al 5 de junio, mientras que el 9 de junio se llevará a cabo la matrícula tardía.

El calendario para el actual año escolar dispone que el último día de clases del semestre regular será el viernes, 29 de mayo. Mientras, las graduaciones se realizarán a partir del 21 de mayo.