Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en Pekín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Pekín para su esperada cumbre con el líder chino, Xi Jinping, en un momento de inquietud para un mundo preocupado por la guerra, el comercio y la inteligencia artificial.

La visita se produce en un momento delicado para la presidencia de Trump, ya que su popularidad en casa se ha visto lastrada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el aumento de la inflación como consecuencia de ese conflicto.

El presidente busca una victoria con la firma de acuerdos con China para que compre más alimentos y aviones estadounidenses, y ha dicho que hablará con Xi de comercio “más que de cualquier otra cosa”.

Mientras la caravana del presidente Trump avanzaba hacia el hotel Four Seasons, ubicado cerca de la Embajada de Estados Unidos en Pekín, residentes levantaron sus teléfonos inteligentes para intentar capturar su llegada. La seguridad fue reforzada alrededor del hotel.

PUBLICIDAD

En la plataforma china de redes sociales Weibo, algunos usuarios publicaron sobre su llegada. Un video publicado por la televisora estatal china CCTV que mostraba a Trump bajando del avión tenía más de 66,600 “me gusta” y casi 4,000 comentarios en menos de dos horas.

Bajo la publicación, un comentario que decía “¡China y Estados Unidos unen sus manos para avanzar juntos y crear un futuro brillante!” obtuvo más de 2,300 “me gusta”.

Trump invitó personalmente a Huang, de Nvidia, al viaje a China

Una aparición sorpresa en la pista de Anchorage, mientras el Air Force One recargaba combustible rumbo a Pekín, fue la del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien inicialmente no estaba incluido en la lista de ejecutivos corporativos que acompañaban a Trump a China.

El presidente se dio cuenta, a través de reportes de prensa, de que Huang, con quien mantiene una relación cercana, no estaba en el viaje. Así que llamó personalmente al director ejecutivo el martes y lo invitó a unirse, según una persona con conocimiento de la conversación. A esa persona se le concedió anonimato para hablar sobre una conversación privada.

“CNBC informó incorrectamente que el gran Jensen Huang, de Nvidia, no fue invitado a la increíble reunión de los mejores empresarios y empresarias del mundo que orgullosamente van a China”, dijo Trump en redes sociales mientras el avión presidencial viajaba de Anchorage a Pekín. “En realidad, Jensen está actualmente en el Air Force One y, a menos que yo le pida que se vaya, lo cual es altamente improbable, el reporte de CNBC es incorrecto o, como dicen en política, ¡FAKE NEWS!”.

PUBLICIDAD

El estatus de Taiwán será uno de los temas principales

China está disgustada con los planes de Estados Unidos de vender armas a la isla autogobernada que el gobierno chino reclama como parte de su propio territorio.

Trump dijo a periodistas el lunes que discutiría con Xi un paquete de armas de $11,000 millones para Taiwán que la administración estadounidense autorizó en diciembre, pero que aún no ha comenzado a cumplir. El paquete de armas es el más grande jamás aprobado para Taiwán.

Pero el líder estadounidense ha demostrado mayor ambivalencia hacia Taiwán, un enfoque que plantea preguntas sobre si Trump podría estar abierto a reducir el apoyo a la democracia isleña.

Al mismo tiempo, Taiwán —como el principal fabricante de chips del mundo— se ha vuelto esencial para el desarrollo de la IA, con Estados Unidos importando más bienes en lo que va de año desde Taiwán que desde China. Trump ha buscado usar programas de la era Biden y sus propios acuerdos para traer más fabricación de chips a Estados Unidos.

Trump hace una pausa para contemplar la elaborada escena de bienvenida en Pekín

Trescientos jóvenes ondearon al unísono banderas estadounidenses y chinas en miniatura delante de ellos y luego sobre sus cabezas.

“¡Bienvenidos, bienvenidos! Cálida bienvenida!”, coreaban los niños en chino.

Trump saludó a los dignatarios tras desembarcar, y luego se detuvo y sonrió, contemplando la escena.

No respondió a las preguntas, sino que se subió a una limusina camino de su hotel.

El Presidente no tiene nada más en su agenda pública hasta el jueves.

Tras él bajaron del avión el hijo de Trump, Eric, y Lara Trump, su nuera, así como diversos viajeros, entre ellos el jefe de Space X, Elon Musk.

PUBLICIDAD

Los chinos ofrecieron a Trump una bienvenida llena de pompa

Tras el aterrizaje del Air Force One, se le desplegó una alfombra roja.

El presidente iba a ser recibido por el vicepresidente chino Han Zheng; Xie Feng, embajador de China en Washington; Ma Zhaoxu, viceministro ejecutivo de Asuntos Exteriores; así como por el enviado estadounidense a Pekín, David Perdue, según la Casa Blanca.

En la ceremonia de bienvenida participan unos 300 jóvenes chinos, una guardia de honor militar y una banda militar.

El meollo de la cumbre de Trump en China no llegará hasta el jueves

Será entonces cuando los dirigentes mantengan conversaciones bilaterales y celebren un banquete formal.

La administración Trump espera iniciar el proceso de creación de una Junta de Comercio con China para abordar las diferencias entre los países. La junta podría ayudar a evitar la guerra comercial desatada el año pasado tras las subidas de aranceles de Trump, una acción que China contrarrestó mediante su control de los minerales de tierras raras. Eso llevó a una tregua de un año el pasado octubre.

Trump llega a Pekín antes de sus reuniones con Xi

Trump ha aterrizado en Pekín para su cumbre con Xi Jinping.

Trump no tiene actos públicos más allá de su llegada en la agenda del miércoles, pero está previsto que se reúna con Xi una serie de veces el jueves y el viernes.

Estados Unidos y China mantienen intercambios “sinceros” en las conversaciones comerciales de Corea del Sur, según CCTV

El viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantuvieron un intercambio “sincero, profundo y constructivo” sobre la resolución de asuntos económicos y comerciales de interés mutuo y la ampliación de la cooperación práctica, según informó el miércoles la cadena estatal china CCTV.

PUBLICIDAD

Los funcionarios encabezaron las conversaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo en Corea del Sur, horas antes de la llegada de Trump a Pekín.

Según la CCTV, se guiaron por el importante consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países y defendieron los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación beneficiosa para ambas partes.

El consejero delegado de Nvidia se suma a última hora al viaje de Trump

La Casa Blanca dijo que la agenda de Huang no le permitía venir, pero luego cambió, despejando el camino para que hiciera el viaje.

La incorporación de última hora inspiró comentarios y memes en Internet.

También en Xiaohongshu y Weibo, donde se compartieron imágenes manipuladas de Huang aferrándose al Air Force One con las manos desnudas.

Musk, Cook y otros destacados ejecutivos de EEUU invitados a acompañar a Trump en su viaje a China

Estos destacados ejecutivos estadounidenses, desde las grandes tecnológicas a la agricultura, han sido invitados a acompañar a Trump en su viaje a China, según un funcionario de la Casa Blanca:

1. Elon Musk - CEO de Tesla y SpaceX

2. Tim Cook - CEO de Apple

3. Kelly Ortberg - Directora General de Boeing

4. Jensen Huang - Presidente y CEO de Nvidia

5. Larry Fink - Presidente y Consejero Delegado de BlackRock

6. Stephen Schwarzman - Presidente, Consejero Delegado y cofundador de Blackstone

7. Brian Sikes - Presidente y Consejero Delegado de Cargill

8. Jane Fraser - Presidenta y Consejera Delegada de Citi

PUBLICIDAD

9. Jim Anderson - CEO de Coherent

10. H. Lawrence Culp - Presidente y Director General de GE Aerospace

11. David Solomon - Presidente y Consejero Delegado de Goldman Sachs

12. Jacob Thaysen - CEO de Illumina

13. Michael Miebach - CEO de Mastercard

14. Dina Powell McCormick - Meta Presidenta y Vicepresidenta

15. Sanjay Mehrotra - Presidente y CEO de Micron

16. Cristiano Amon - Presidente y CEO de Qualcomm

17. Ryan McInerney - CEO de Visa

▶ Leer más

La disparada de la inflación y la caída en picado de la economía ponen a prueba la capacidad de Irán para resistir la guerra y el bloqueo de EEUU

El control iraní del estrecho de Ormuz está estrangulando el suministro energético mundial e infligiendo dolor económico global, pero las luchas de la propia economía de la República Islámica están poniendo a prueba su capacidad para resistir la guerra y desafiar las exigencias de Washington.

Los precios de los alimentos, los medicamentos y otros productos se han disparado. Al mismo tiempo, el país ha sufrido la pérdida masiva de puestos de trabajo y el cierre de empresas debido a los daños causados por la huelga en industrias clave y el cierre de Internet durante un mes por parte del gobierno.

El coste económico de la guerra y el bloqueo naval estadounidense “ha sido muy considerable y sin precedentes para Irán”, afirmó Hadi Kahalzadeh, economista iraní e investigador de la Universidad Brandeis.

Pero Irán ha resistido décadas de presión económica y sanciones y su capacidad de adaptación no se ha desmantelado, afirmó Kahalzadeh.

El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la economía iraní se contraerá unos 6 puntos porcentuales en el próximo año.