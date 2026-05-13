Donald Trump parte rumbo a Pekín para reunirse con presidente Xi Jinping mientras que las hostilidades con Irán continúan

El presidente Donald Trump parte de Washington rumbo a Pekín para reunirse con Xi Jinping La visita de alto riesgo se produce después de que Trump pasara semanas intentando, y fracasando, persuadir a China para que influyera en Irán a fin de que cumpliera las condiciones de Estados Unidos para poner fin a la guerra o, como mínimo, reabrir el estrecho de Ormuz.

Los precios al consumo en Estados Unidos volvieron a subir bruscamente el mes pasado, debido a que la guerra con Irán, que duró 10 semanas, provocó un aumento de los precios de la gasolina y más dolor para los estadounidenses, según datos publicados el martes.

Senadores de ambos partidos interrogaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre el incierto final de la guerra de Irán y la espiral de costes, mientras defendía la histórica petición presupuestaria del Pentágono de $1,500 millones para 2027.

Mientras tanto, la Oficina Presupuestaria del Congreso informa de que el programa de defensa antimisiles “Cúpula Dorada” de Trump podría costar $1,200 millones en 20 años, mucho más de lo que dijo inicialmente.

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También el martes, un funcionario de la Casa Blanca dijo que el jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Trump está renunciando después de un mandato rocoso. El Dr. Marty Makary provocó meses de quejas de ejecutivos de la industria de la salud, activistas antiaborto, grupos de presión de vaping y otros aliados del presidente.

Esto es lo último:

Nuevamente sustituido jefe de FEMA

La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) está bajo un nuevo liderazgo temporal por cuarta vez en el segundo mandato de Trump.

El veterano funcionario de FEMA y administrador regional Robert Fenton ha reemplazado a Karen S. Evans como líder temporal mientras la agencia espera una audiencia de confirmación del Senado para la nueva elección de Trump para administrador permanente de FEMA, Cameron Hamilton.

En los últimos meses, la correspondencia de Evans con funcionarios del DHS en su teléfono móvil personal usando la aplicación de mensajería comercial Signal ha sido un punto focal en una demanda presentada por sindicatos y otros contra la administración Trump.

E&E News de Politico informó por primera vez de su marcha.

1 / 15 | ¿Expectativa ante visita de Trump o todo normal? Un vistazo al día a día en China. Varios turistas disfrutan de cerveza en un autoservicio giratorio que ofrece 18 sabores de 30 grifos a lo largo de la popular calle comercial Wangfujing en Beijing, el miércoles 6 de mayo. - Ng Han Guan 1 / 15 ¿Expectativa ante visita de Trump o todo normal? Un vistazo al día a día en China Varios turistas disfrutan de cerveza en un autoservicio giratorio que ofrece 18 sabores de 30 grifos a lo largo de la popular calle comercial Wangfujing en Beijing, el miércoles 6 de mayo. Ng Han Guan Compartir

impulso a redistribución de distritos se esfuma en el Senado de Carolina del Sur

Los esfuerzos del Presidente por remodelar los distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han tenido resultados desiguales.

Los senadores de Carolina del Sur desafiaron su presión el martes, mientras que el máximo tribunal de Missouri ratificó un nuevo mapa respaldado por Trump que podría beneficiar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

La batalla nacional por la redistribución de los distritos lleva 10 meses haciendo estragos. Pero se hizo más intensa después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos debilitara recientemente la Ley federal del Derecho al Voto.

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El fallo ha llevado a los republicanos de estados como Luisiana, Tennessee y Alabama a impulsar nuevos distritos. Los senadores de Carolina del Sur expresaron su preocupación por que la redistribución de distritos pudiera resultar contraproducente y provocar pérdidas a los demócratas.

Fracasa el intento de que Carolina del Sur se una a la batalla por la redistribución de distritos en el Congreso al cuestionar los republicanos el mapa

La presión republicana para que Carolina del Sur se sume a la batalla nacional por la redistribución de distritos redibujando su mapa de la Cámara de Representantes se desvaneció el martes al fracasar una votación inicial en el Senado estatal.

El presidente Donald Trump había instado a Carolina del Sur a rediseñar sus distritos del Congreso antes de las elecciones de noviembre en un intento de ayudar a los republicanos a ganar otro escaño en la cámara estrechamente dividida. La Cámara de Representantes del estado había votado a favor de dejar que los legisladores regresen después de que la sesión ordinaria termine esta semana para considerar la redistribución de distritos, y había propuesto un nuevo mapa que podría eliminar el único escaño demócrata del estado.

Pero el Senado también tuvo que autorizar la redistribución de distritos.

La votación 29-17 fracasó, a sólo dos votos de los dos tercios necesarios. Cinco republicanos se unieron a todos los demócratas de la cámara para rechazar la propuesta.

Un tribunal de apelaciones libra a Trump de pagar 83 millones de dólares a E. Jean Carroll por difamación

Trump no tendrá que pagar la indemnización por difamación al veterano columnista de consejos hasta que el Tribunal Supremo de EE.UU. revise el caso o rechace una apelación.

El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos, según una entrada judicial del martes, ha aceptado que Trump retrase el pago a E. Jean Carroll siempre que deposite una fianza de $7.4 millones para cubrir los intereses devengados hasta octubre.

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El tribunal de apelaciones rechazó a finales de abril la petición de Trump de que todos sus jueces conocieran de una apelación a la confirmación del veredicto de enero de 2024 por parte de un panel de tres jueces.

Trump ha calificado de “estafa inventada” las afirmaciones de Carroll, hechas públicas por primera vez en 2019, de que fue atacada sexualmente por él en el camerino de unos grandes almacenes de lujo en 1996.

El premio a Carroll, de 82 años, fue concedido por un jurado que escuchó brevemente a Trump declarar y observó su animado comportamiento durante varios días.

El director del FBI, Kash Patel, comparece ante el Subcomité del Senado de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas en la audiencia sobre la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2027 del FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en el Capitolio, el martes 12 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana) (Jose Luis Magana)

Patel niega las acusaciones de consumo de alcohol en una tensa comparecencia en el Senado

El director del FBI, Kash Patel, arremetió airadamente contra un legislador demócrata durante una audiencia presupuestaria celebrada el martes, calificando de “inequívoca y categóricamente falsas” las acusaciones de que bebe en exceso en el trabajo y de que en ocasiones ha estado ilocalizable para su personal.

“No me dejaré empañar por acusaciones infundadas”, dijo Patel al senador Chris Van Hollen cuando el demócrata de Maryland se enfrentó a él por un reciente artículo de la revista The Atlantic en el que se hacía un retrato poco halagüeño de su liderazgo en la principal agencia federal encargada de hacer cumplir la ley del país. Patel ha interpuesto una demanda por el artículo.

Patel gritó sobre Van Hollen y trató de cambiar las tornas acusándole de “vender margaritas” en El Salvador, en referencia a una visita que el demócrata hizo el año pasado a Kilmar Abrego García, encarcelado allí tras su detención en Maryland.

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El director de la película de Melania Trump está a bordo del Air Force One para el viaje del presidente a China

También se reunirán con Trump en Pekín más de una docena de consejeros delegados de empresas estadounidenses como Apple, Boeing y Goldman Sachs, entre otras, según la Casa Blanca.

También se espera la participación de Elon Musk, amigo de Trump y creador de Tesla, SpaceX y la plataforma social X.

Brett Ratner dirigió “Melania”, estrenada en enero, sobre la vida de la primera dama en las semanas previas a que su marido iniciara su segundo mandato como presidente.

Era el primer proyecto de Ratner desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada en los primeros días de la campaña #MeToo. Su abogado ha negado las acusaciones.

Ratner es también director de la serie de películas “Rush Hour”, incluida una cuarta entrega en la que se dice que Trump está interesado.

Ratner hizo una breve visita a la cabina de prensa del Air Force One antes de que despegara rumbo a China.

Trump renuncia a su amenaza de diezmar Irán si no hay acuerdo sobre su programa nuclear

“Tenemos a Irán muy controlado”, dijo Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca para asistir a una cumbre en Pekín. “O llegamos a un acuerdo o van a ser diezmados. De una forma u otra, ganamos”.

Trump dijo que pensaría en el destino del alto el fuego durante su vuelo a China y “durante el próximo ratito.”

“Vamos a ver qué pasa”, dijo.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Trump dice que el comercio centrará su visita a Pekín y resta importancia a las conversaciones sobre Irán

El presidente dijo que mantendría una “larga conversación” sobre Irán con el líder chino Xi Jinping, pero añadió que el comercio sería el tema central.

“Tenemos muchas cosas que discutir. Yo no diría que Irán es una de ellas, para ser honesto con ustedes, porque tenemos a Irán muy bajo control”, dijo Trump al salir de la Casa Blanca hacia Pekín el martes.

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Trump dijo que habló con Xi y que ambos esperan con interés la visita.

“Ha sido amigo mío. Ha sido alguien con quien nos hemos llevado bien. Y creo que vais a ver que van a pasar cosas buenas”.

La “Cúpula Dorada” propuesta por Trump costaría $1,200 millones durante 20 años

Un nuevo análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso publicado el martes sugiere una suma mucho mayor que el precio inicial de $175,000 millones que Trump dio el año pasado a su plan para poner armas en el espacio, llamado programa de defensa antimisiles “Cúpula Dorada para América”.

El sistema, inspirado en la “Cúpula de Hierro” israelí, pretende detectar e interceptar misiles en todas las fases de un ataque. El Congreso ya ha aprobado unos $24,000 millones para la iniciativa.

Trump ordenó el sistema durante su primera semana en el cargo, esperando que esté operativo antes de que termine su mandato en enero de 2029.

Con la salida de Makary de la FDA, el destino de muchas iniciativas incipientes es incierto.

La mayoría de los programas introducidos por Makary no han pasado por la reglamentación federal necesaria para consagrarlos en la normativa estadounidense y podrían ser fácilmente anulados por sus sucesores.

Los demócratas del Congreso han cuestionado la legalidad de algunos de estos esfuerzos, incluido un programa que ofrece a los fabricantes de fármacos revisiones aceleradas para medicamentos innovadores.

Marty Makary se queda fuera como jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Trump

Según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hablar antes de un anuncio oficial y que habló bajo condición de anonimato el martes.

Makary, cirujano e investigador sanitario, había suscitado quejas de ejecutivos de la industria sanitaria, activistas antiabortistas y otros aliados de Trump.

Llamó la atención de los operativos republicanos como crítico abierto de las medidas sanitarias COVID-19 durante la pandemia cuando apareció con frecuencia en Fox News Channel.

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Pero en la FDA, Makary no consiguió ganarse la confianza del personal tras despidos masivos, cambios en la dirección y una serie de polémicas en las que los principios científicos de la agencia parecían quedar anulados por intereses políticos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, llegan para testificar en una audiencia presupuestaria del subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para el Departamento de Defensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) (Alex Brandon)

La comparecencia de Hegseth concluye con preguntas sobre la estrategia a largo plazo en la guerra de Irán

La comparecencia del Secretario de Defensa ante un subcomité de la Comisión de Asignaciones del Senado ha concluido con las reiteradas peticiones de los senadores demócratas al Secretario de Defensa para que aclare cuál es el plan para reabrir el estrecho de Ormuz.

Hegseth se puso a la defensiva y replicó que las preguntas ignoraban los éxitos del ejército estadounidense en la guerra.

El senador John Kennedy ofrece ánimos y advertencias a Hegseth

El republicano de Luisiana no se hizo eco de las proclamas de victoria de la Administración en Irán, señalando que el estrecho de Ormuz sigue cerrado.

Pero Kennedy coincidió con Trump en que Estados Unidos tiene influencia a largo plazo con su bloqueo de los barcos iraníes y de los alineados con Teherán. Y Kennedy replicó a los demócratas a los que acusó de sugerir que Estados Unidos ya ha perdido.

“No vas a ganarte a mis amigos demócratas”, le dijo Kennedy a Hegseth. “No merece la pena que te suba la tensión. Céntrate en otras cosas”.

Kennedy añadió un discreto apoyo a las alianzas internacionales. No fue tan directo como McConnell, pero concluyó con un consejo:

“America First no tiene por qué significar América sola”, dijo. “Necesitamos todos los amigos que podamos conseguir. Tienen que cargar con su propio peso. Tienen que pagar sus facturas. Pero cuantos más, mejor”.

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El senador demócrata interroga de cerca a Hegseth sobre la estrategia para reabrir el estrecho de Ormuz

El senador Chris Coons formuló intensas preguntas al Secretario de Defensa después de que éste afirmara que Estados Unidos controla esencialmente el estrecho de Ormuz.

Coons preguntó repetidamente cuál es la estrategia de la administración Trump para reabrir la vía navegable a la navegación comercial.

“Si lo controlamos, ¿cómo lo reabrimos? Y el medio estadounidense lo está viendo en el surtidor de gasolina todos los días, ya que el coste de la gasolina sigue subiendo”, dijo Coons a Hegseth.

Hegseth respondió a la defensiva, diciendo que el senador estaba siendo poco sincero e ignorando los “increíbles éxitos de Estados Unidos en el campo de batalla”.

Aun así, Coons dijo que le preocupaba que “hayan logrado una serie de éxitos tácticos pero estén al borde de una pérdida estratégica”.

Hegseth sugiere que Irán está accediendo a viejos suministros de drones, no reponiendo

Algunos demócratas se opusieron a las proclamas de victoria de Trump y a las afirmaciones de Hegseth de que el ejército iraní ha sido aniquilado.

La senadora Jeanne Shaheen, demócrata por New Hampshire, destacó el uso continuado por parte de Irán de aviones no tripulados, que son activos poco costosos en comparación con los que Estados Unidos ha utilizado para proseguir la guerra.

Hegseth replicó que “sacar un dron de una cueva derrumbada” no es lo mismo que “producir más drones”.

Shaheen se mostró impasible, uniéndose a los colegas que han puesto a Hegseth a la defensiva en lo más profundo de su testimonio.

“Pero si Irán sigue teniendo casi el 50% de su capacidad y la habilidad de sacar drones de cuevas y seguir hiriendo a nuestros aliados y a miembros del servicio estadounidense, entonces no hemos ganado la guerra”, afirmó.

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El secretario de Defensa dice a los senadores que Trump tiene autoridad para reanudar la guerra

Esta postura ha provocado cierta tensión entre el Congreso, controlado por los republicanos, y la Casa Blanca.

Los presidentes están obligados por ley a obtener la autorización del Congreso transcurridos 60 días desde el inicio de una guerra. Sin embargo, la Casa Blanca ha argumentado que el plazo de 60 días ya no se aplica porque la guerra se encuentra actualmente en un alto el fuego.

La senadora republicana Lisa Murkowski expresó cierto escepticismo ante ese argumento. Señalando a las tropas y buques de guerra desplegados en la región, dijo: “No parece que las hostilidades hayan terminado”.

Murkowski ha insinuado que podría presentar una ley que autorizara el uso de la fuerza militar contra Irán.

Hegseth afirma que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz

Afirmó ante los senadores que “en última instancia, controlamos el Estrecho, porque no entra nada que no permitamos que entre”.

Fue una declaración llamativa del Secretario de Defensa en un momento en que Irán se ha hecho con el control de la vía fluvial, provocando una subida mundial de los precios del combustible que ha repercutido en otros sectores económicos. En respuesta, Estados Unidos ha intentado cortar también todo el tráfico iraní a través del estrecho.

Hegseth afirmó que “la presión económica que crea sobre ellos supera con creces la presión sobre nosotros”.

1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura 1 / 20 Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) Captura Compartir

Diplomático cubano tacha el testimonio de Hegseth de que La Habana supone una amenaza para Estados Unidos

Ernesto Soberón Guzmán, embajador de Cuba ante la ONU, afirmó el martes que es Estados Unidos, y no el pequeño país insular, quien representa “una amenaza inusual y extraordinaria” para el mundo y el derecho internacional.

“Sus actos de agresión y amenazas contra Venezuela, Irán, Groenlandia, Canadá, Su Santidad el Papa, Palestina, México, Cuba -y una lista interminable de otros- demuestran que esto es cierto”, dijo Guzmán en un comunicado.

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Sus comentarios se produjeron horas después de que el representante Mario Díaz Balart, republicano de Florida, preguntara a Hegseth en una comparecencia ante el Congreso si creía que el gobierno cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El jefe del Pentágono respondió: “Sí, lo creo”.

Senador del Partido Republicano presiona para que los militares adopten una línea más dura con Irán

Hay un montón de legisladores, incluidos republicanos, que están incómodos con la guerra del presidente Donald Trump con Irán. El senador republicano Lindsey Graham no es uno de ellos.

Trazó una línea dura al cuestionar los esfuerzos de la administración Trump para reducir el conflicto y cuestionó la decisión de utilizar a China y Pakistán como intermediarios en las negociaciones de paz con Irán.

La ira de Graham se dirigió sobre todo a los esfuerzos de anteriores presidentes demócratas para impedir que Irán desarrollara armas nucleares. Dijo que esos esfuerzos habían “fracasado”.

Graham elogió la actual guerra con Irán como “espectacular” y dijo que debería haber “más por venir”.

Casa Blanca frena las órdenes ejecutivas sobre la carne de vacuno

El Presidente tenía previsto firmar el lunes dos directivas destinadas a abordar los problemas de suministro a corto plazo en el mercado de carne de vacuno estadounidense.

Pero la Casa Blanca dice que está retocando un poco las órdenes.

Un funcionario de la Casa Blanca, señalando que Trump está “comprometido” a reducir el coste de la carne de vacuno y otros comestibles, dijo el martes que la administración está “en consecuencia afinando posibles acciones ejecutivas.” El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones privadas.

Las dos órdenes ejecutivas que se habían barajado tenían por objeto ampliar las importaciones de carne de vacuno y apoyar la renovación de la cabaña ganadera nacional de Estados Unidos.

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Hegseth no ofrece plazos sobre cómo se gastarán los fondos de ayuda a Ucrania

El Secretario de Defensa no ofreció a los legisladores un plazo para presentar un plan sobre lo que el ejército comprará con los 400 millones de dólares que el Congreso reservó para la ayuda a Ucrania a principios de año.

Hegseth dijo que quería asegurarse de que el Mando Europeo de Estados Unidos, encargado de determinar en qué se gastará el dinero, “está plenamente informado de cómo quiere gastarlo”.

Sin embargo, el senador demócrata Chris Coons señaló que “estamos en mayo y esta ha sido la ley desde enero, y a usted o a sus representantes se les ha preguntado esto repetidamente sobre una base bipartidista por los miembros de este comité.”

Hegseth no ha confirmado públicamente que gastará el dinero hasta hace unas dos semanas, cuando compareció por última vez ante el Congreso y justo un día después de que el senador republicano Mitch McConnell criticara al Pentágono por retener los fondos en un editorial de The Washington Post.

Senadora Susan Collins critica el cambio de estrategia de la administración Trump sobre el estrecho de Ormuz

La republicana, que se encuentra en plena campaña de reelección para su escaño en el Senado por Maine, cuestionó que los militares previeran que Irán pudiera emprender acciones para bloquear el estrecho de Ormuz.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, le dijo que las sesiones informativas de los militares a la administración Trump “cubren y consideran toda la gama de cosas todo el tiempo en nuestra cuidadosa consideración de las acciones militares.”

Pero Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, respondió con críticas a la estrategia actual de la administración Trump.

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“Parece que ha habido un plan diferente casi a diario para abordar este problema”, dijo.

Collins a finales del mes pasado también se unió a los demócratas para votar a favor de una legislación fallida que habría obligado a Trump a detener la guerra con Irán.

Hegseth se anda con cuidado con China pero dice que Estados Unidos trabaja con socios regionales

Al ser preguntado por el senador McConnell sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, el secretario de Defensa dijo que no hablaría en nombre del presidente antes de su cumbre en Pekín con el presidente chino Xi Jinping.

Pero Hegseth dijo que Estados Unidos ha “trabajado muy duro en esa región, en el Indo-Pacífico, con Japón, con Filipinas y otros” para dar prioridad a la seguridad de Estados Unidos y a la de sus aliados en torno a China.

Hegseth afirmó que los intereses de Estados Unidos se ven “amplificados por el reparto de la carga entre socios que reconocen las amenazas compartidas a las que nos enfrentamos y están dispuestos a invertir junto a nosotros”.

Insistió en que “cada aspecto” que Trump hace en relación con China “es para asegurar que los intereses estadounidenses avanzan.”

McConnell había preguntado explícitamente si Trump pretende “preservar la primacía estadounidense o simplemente acomodarse al ascenso de China?”.

El senador también preguntó por el compromiso de Trump con la libertad de navegación en el mar de China Meridional. Hegseth dijo: “Los barcos estadounidenses deberían... deberían navegar libremente. También deberían hacerlo otros”.

McConnell advierte contra el planteamiento presupuestario de la Administración

El republicano de Kentucky entró en materia sobre la petición presupuestaria del presidente, señalando que no se trata de una base anual de $1,500 millones. En su lugar, señaló que es una solicitud de aproximadamente $1,100 millones s más un proyecto de ley suplementario.

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Este último puede aprobarse por “reconciliación”, un proceso que permite a la mayoría republicana la forma más fácil de eludir las objeciones de los demócratas. Pero McConnell sugirió a la Casa Blanca que pensara en años futuros en los que los republicanos podrían no tener la mayoría en el Senado.

Dijo que el enfoque del Pentágono significa que está poniendo las solicitudes de financiación en curso necesarias en la medida suplementaria, de una sola vez.

McConnell aludió a las “resoluciones continuas”, que se han convertido en un recurso presupuestario habitual en un Congreso dividido para prolongar la financiación de las agencias incluso sin un acuerdo presupuestario más amplio. Sin embargo, McConnell señaló que la financiación única no puede incluirse en dichas resoluciones.

“Me confunde que la administración no dé prioridad” a la financiación en curso, dijo el senador.

Un manifestante antibelicista interrumpe el discurso de apertura de Hegseth

Cuando Hegseth comenzó su discurso de apertura, una mujer se levantó y pronunció: “Soy iraní-estadounidense y estoy en contra de esta guerra de agresión”.

Instantes después, fue expulsada de la sala de audiencias por agentes de la policía del Capitolio, pero continuó diciendo a los presentes que se oponía a la guerra con Irán.

Hay un puñado más de manifestantes antibelicistas con camisetas rosas sentados en la última fila de la sala de audiencias del Senado, pero permanecieron en silencio. Varios de ellos se levantaron y se marcharon mientras Hegseth hablaba.

Demócrata del Senado que supervisa el gasto en defensa dice que la administración se ‘distrajo’ de las prioridades militares

El senador demócrata Chris Coons lanzó una amplia crítica a la forma en que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dirige las fuerzas armadas y planteó la preocupación de que sus decisiones estén socavando las prioridades militares de Estados Unidos.

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“Me preocupa que tengamos una administración distraída y un departamento distraído”, dijo Coons, y añadió: “Tenemos un presidente que parece más centrado en un salón de baile de mil millones de dólares y un arco de victoria, que en lograr una victoria real.”

Coons también se preguntó por qué la administración ha retirado su apoyo a los aliados en Europa, incluida Ucrania, en un momento en que sus defensas contra aviones no tripulados podrían ayudar a los esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar los ataques con aviones no tripulados de Irán.

El senador Mitch McConnell subraya la necesidad de las alianzas de Estados Unidos en un reproche al enfoque de Trump

Sin nombrar a Trump, McConnell criticó duramente el enfoque beligerante del presidente hacia los aliados tradicionales de Estados Unidos y abogó por la OTAN y la defensa de Ucrania.

El ex líder republicano del Senado preside ahora la subcomisión de Asignaciones del Senado. McConnell dijo a Hegseth que unas relaciones tensas con los aliados democráticos “sólo sirven a los intereses de nuestros adversarios y limitan nuestra capacidad y poder disuasorio a nivel mundial.”

McConnell, que votó en contra de la confirmación de Hegseth en 2025, dijo que quería que la ayuda estadounidense aprobada previamente para Ucrania “llegara a su destino sin más demora”.

El senador dijo que esa ayuda no es “caridad”, sino parte de cultivar relaciones que puedan beneficiar a Estados Unidos en el futuro.

“Quiero oír hablar del futuro del desarrollo de capacidades con aliados y socios comprometidos”, afirmó.

“Tenemos cosas que aprender de nuestros amigos”, añadió McConnell, en alusión al éxito de Ucrania en la guerra con drones.

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Comienza la comparecencia de Hegseth en el Senado

El Secretario de Defensa ha comenzado su comparecencia ante un panel de asignaciones del Senado tras pasar varias horas el martes por la mañana declarando ante los legisladores de la Cámara de Representantes.

La sala de audiencias está abarrotada y también hay un puñado de manifestantes contra la guerra entre el público.

El senador republicano John Kennedy saludó a Hegseth con un consejo amistoso antes de que comenzara la audiencia. “No dejes que te depriman”, dijo Kennedy a Hegseth.

Se levanta la sesión en la Cámara de Representantes con un último impulso para obtener más información del Pentágono

El subcomité presupuestario levantó la sesión con una última presión bipartidista para que el Pentágono ofrezca más detalles sobre su solicitud presupuestaria de $1,500 millones para el próximo año.

Los principales demócratas y republicanos también destacaron el tono más profesional de la audiencia, en la que no se produjeron los insultos y otros intercambios tensos que han caracterizado las anteriores comparecencias de Hegseth en el Congreso.

“Esta es la forma en que deben celebrarse estas audiencias, especialmente cuando se trata de defensa nacional”, dijo McCollum, el demócrata de mayor rango, tras instar a Hegseth a responder a las preguntas del panel antes del final de la próxima semana.

“Agradezco a todos una audiencia respetuosa, pero necesitamos la información, señor Secretario”, añadió.