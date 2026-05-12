Rescatan a once personas tras estrellarse avioneta frente a la costa de Florida

Once personas fueron rescatadas este martes luego de que una avioneta se estrellara frente a la costa de la Florida, en aguas de las Bahamas, informaron las autoridades locales.

Preliminarmente, las autoridades habían indicado que se trabaja de 10 personas, sin embargo, posteriormente, la Guardia Costera (USCG, en inglés) aclaró que se trató de 11 personas las rescatadas.

El piloto declaró una emergencia y posteriormente se perdió la comunicación con la aeronave, indicó la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de las Bahamas en un comunicado de prensa.

La USCG y varias agencias bahameñas participaron en la búsqueda y el rescate.

La aeronave se estrelló a unas 50 millas al este del Aeropuerto Regional de Vero Beach, en Florida, alrededor de las 12:05 p. m., informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, en inglés).

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La avioneta despegó del Aeropuerto de Marsh Harbour, en las Bahamas, con destino al Aeropuerto Internacional de Gran Bahama, en Freeport, también en las Bahamas.

La USCG desplegó un avión C-27 para buscar la avioneta turbohélice Beechcraft 300 King Air siniestrada. Los pasajeros rescatados fueron trasladados para recibir atención médica, informó la USCG. Se desconocen las causas del accidente.