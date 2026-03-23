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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guardia Costera rescató a dos personas que quedaron atrapadas al fondo de un risco costero en Fajardo

El personal extrajo a un hombre de 18 años y a una mujer de 19 que sufrió una herida en la cabeza

23 de marzo de 2026 - 6:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Guardia Costera despachó un helicóptero MH-60T Jayhawk para llevar a cabo el rescate. (dvids)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Personal de la Guardia Costera rescató, el 21 de marzo, a dos personas que quedaron atrapadas en el fondo de un risco en la zona de la playa Seven Seas en Fajardo.

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La Guardia Costera indicó, en declaraciones escritas, que la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencia (OMME) de Fajardo solicitó ayuda para rescatar a un hombre de 18 años y a una mujer de 19 que quedaron atrapados en el fondo del riscao al subir la marea.

La OMME de Fajardo añadió que la fémina sufrió una herida en la cabeza al intentar escalar el risco.

La Guardia Costera despechó un helicóptero MH-60T Jayhawk a la escena. El rescatista a bordo descendió, evaluo a las dos personas y coordinó su extracción mediante una canasta de rescate.

El hombre y la mujer rescatados, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron transportados al Centro Médico en Río Piedras. De momento, no se detalló la condición de salud de ambos.

“Apreciamos la labor en equipo de nuestros compañeros de la OMME de Fajardo, y de Emergencias Médicas, quienes trabajaron con nuestro personal para rescatar a dos personas y transportarlos para recibir atención médica. Exhortamos a las personas que deseen visitar nuestras playas a mantenerse atentos a los avisos del tiempo, a las mareas y los avisos de corrientes marinas, y que hagan caso de los rótulos en las playas. No queremos que se conviertan en víctimas, así que manténganse alejados de formaciones rocosas cercanas a las costas durante eventos marítimos”, resaltó el teniente comandante Ray López, coordinador de Búsqueda y Rescate del Sector San Juan de la Guardia Costera.

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Guardia CosteraRescatesRescates de emergenciaFajardoPolicía de Puerto Rico
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