Guardia Costera rescató a dos personas que quedaron atrapadas al fondo de un risco costero en Fajardo

Personal de la Guardia Costera rescató, el 21 de marzo, a dos personas que quedaron atrapadas en el fondo de un risco en la zona de la playa Seven Seas en Fajardo.

La Guardia Costera indicó, en declaraciones escritas, que la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencia (OMME) de Fajardo solicitó ayuda para rescatar a un hombre de 18 años y a una mujer de 19 que quedaron atrapados en el fondo del riscao al subir la marea.

La OMME de Fajardo añadió que la fémina sufrió una herida en la cabeza al intentar escalar el risco.

La Guardia Costera despechó un helicóptero MH-60T Jayhawk a la escena. El rescatista a bordo descendió, evaluo a las dos personas y coordinó su extracción mediante una canasta de rescate.

El hombre y la mujer rescatados, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron transportados al Centro Médico en Río Piedras. De momento, no se detalló la condición de salud de ambos.