Asesinan a dos personas en un incidente registrado en Bayamón

Dos personas fueron asesinadas en la noche de este jueves, y una tercera persona resultó herida, durante un incidente violento registrado en una gasolinera en la carretera PR-174, en la jurisdicción de Bayamón.

El informe preliminar divulgado por la Policía indicó que agentes que respondieron a una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 realizada a las 10:16 p.m. encontraron a tres personas con heridas de proyectil de bala.

Dos de las personas fallecieron en la escena, mientras que la tercera persona fue transportada a un hospital de la zona. De momento, la Policía no ofreció la identidad de las víctimas ni de la persona que recibe atención médica.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa.