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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos personas en un incidente registrado en Bayamón

Una tercera persona resultó herida en el incidente violento, indicó la Policía

8 de mayo de 2026 - 11:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un agente del FBI dijo en una declaración jurada que Piette tuvo relaciones sexuales con McGinnis por primera vez cuando ella tenía 11 o 12 años. (Archivo)
De momento, la Policía no ha ofrecido la identidad de las dos víctimas, ni de la persona que resultó herida.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Dos personas fueron asesinadas en la noche de este jueves, y una tercera persona resultó herida, durante un incidente violento registrado en una gasolinera en la carretera PR-174, en la jurisdicción de Bayamón.

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El informe preliminar divulgado por la Policía indicó que agentes que respondieron a una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 realizada a las 10:16 p.m. encontraron a tres personas con heridas de proyectil de bala.

Dos de las personas fallecieron en la escena, mientras que la tercera persona fue transportada a un hospital de la zona. De momento, la Policía no ofreció la identidad de las víctimas ni de la persona que recibe atención médica.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

Tags
Breaking NewsAsesinatosPolicía de Puerto RicoBayamónCIC
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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