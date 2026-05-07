Autoridades federales arrestan a fugitivo de “Las FARC Playita”

Las autoridades capturaron a un fugitivo que presuntamente es miembro de la organización criminal denominada como “Las FARC Playita” en San Juan.

En un comunicado de prensa, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), identificó el miércoles al acusado como Anderson Melo.

Señaló que era buscado por conspiración, narcotráfico y armas de fuego, “y está vinculado con crímenes violentos en República Dominicana y Estados Unidos”.

Con su arresto, quedan nueve fugitivos del total de 53 acusados por un gran jurado federal, tras una investigación de varios años.

Arresto de prófugo del operativo contra "Las Farc Playita" (Suministrada)

“La detención de uno de los prófugos de ‘Las FARC Playita’ representa un hito importante en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia violenta en Puerto Rico”, indicó el agente especial interino de HSI en Puerto Rico, Yariel Ramos.

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De acuerdo con el comunicado, Melo fue arrestado al llegar en una yola a Puerto Rico el mes pasado.

La agencia federal indicó que su oficina en Arecibo había iniciado “una investigación el pasado 24 de abril sobre una posible operación de tráfico de personas originada en Samaná, República Dominicana, hacia Puerto Rico”.

“Días después, HSI recibió información de agencias estatales y locales sobre el desembarco de una embarcación cerca de Hatillo, Puerto Rico. HSI San Juan, la Patrulla Fronteriza y sus socios estatales y locales acudieron al lugar y realizaron registros en busca de contrabando e indocumentados”, agregó.

Arresto de prófugo del operativo contra "Las Farc Playita" (Suministrada)

Durante la operación, agentes del HSI arrestaron a seis personas con estatus migratorio no definido, de República Dominicana, y recuperaron un arma de fuego, municiones y casi cuatro kilogramos de cocaína.

“Tras verificar sus antecedentes, se identificó a tres de los detenidos”, entre los cuales figuró Melo.

Añadió que los tres tenían “órdenes de arresto internacionales vigentes por asesinato y delitos violentos”.

HSI recordó que, “desde el 2019, ‘Las FARC Playita’ aterrorizaba a las comunidades de San Juan, distribuyendo heroína, cocaína, marihuana, fentanilo y otras sustancias controladas, a la vez que recurría a la violencia y la intimidación para mantener el control de su territorio”.