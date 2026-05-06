Abuela fallece y su nieto sobrevive luego que el carro en que viajaban cayera en una zanja en Bayamón

Una mujer de 66 años falleció y su nieto de 5 años sobrevivió en un accidente de tránsito en la madrugada de este miércoles en Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, el caso fue reportado a eso de las 5:35 a.m., en la carretera PR-167.

Según la investigación, la mujer de 66 años conducía un auto Toyota Camry color vino, en dirección de Naranjito a Bayamón.

La Policía indicó que al llegar al kilómetro 9.8 de la mencionada vía, el vehículo cayó en una zanja.

La Uniformada agregó que la conductora falleció en el acto, mientras que el menor estaba en condición estable.