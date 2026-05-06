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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Abuela fallece y su nieto sobrevive luego que el carro en que viajaban cayera en una zanja en Bayamón

La Policía investiga si el accidente estuvo relacionado con algún percance de salud de la conductora

6 de mayo de 2026 - 6:56 AM

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El caso fue reportado a eso de las 5:35 a.m., en la carretera PR-167. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer de 66 años falleció y su nieto de 5 años sobrevivió en un accidente de tránsito en la madrugada de este miércoles en Bayamón.

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De acuerdo con la información preliminar, el caso fue reportado a eso de las 5:35 a.m., en la carretera PR-167.

Según la investigación, la mujer de 66 años conducía un auto Toyota Camry color vino, en dirección de Naranjito a Bayamón.

La Policía indicó que al llegar al kilómetro 9.8 de la mencionada vía, el vehículo cayó en una zanja.

La Uniformada agregó que la conductora falleció en el acto, mientras que el menor estaba en condición estable.

La División de Patrulla de Carreteras y la fiscal Jennifer Reyes, así como personal del Instituto de Ciencias Forenses, investigarán si la conductora sufrió algún percance de salud, ya que en la escena no se observó que haya chocado con algún objeto que le provocara salirse de la carretera.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsBayamónAccidentes de Tránsito
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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