Quemados y dentro de autos: hallan seis cuerpos en Morovis y Arecibo

Las autoridades investigan los asesinatos de seis personas que fueron encontradas quemadas en la noche de ayer, martes, en dos escenas en Morovis y Arecibo.

De acuerdo con la Policía, el primero de los casos fue reportado a eso de las 10:46 p.m., en un solar yermo ubicado en el barrio Higuillar en Arecibo.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que personal del Negociado de Bomberos extinguió el fuego de un vehículo Mitsubishi Outlander, color vino, del año 2005.

Entonces, “observaron en el interior del mismo los cuerpos de dos personas calcinadas entre asiento del chofer y otro en la parte posterior del asiento”.

Además, el auto presenta impactos de bala.

Posteriormente, la Policía fue alertada por un ciudadano sobre unos disparos en el carretera PR-5567, en el barrio Vaga, en el municipio Morovis.

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Agentes del distrito de Morovis de la Policía de Puerto Rico localizaron el vehículo Hyundai, modelo Kona del año 2019, que estaba incendiado.

Después de que los bomberos extinguieron el fuego, los oficiales en “el interior del auto observaron cuatro cuerpos calcinados”.

El informe policiaco explicó que tres occisos estaban “en el asiento posterior y uno en el área del baúl”.

Ninguna de las víctimas han sido identificadas por el estado de los cuerpos.

Hasta el momento, la Policía no ha establecido una relación específica entre ambas escenas.