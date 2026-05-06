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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Quemados y dentro de autos: hallan seis cuerpos en Morovis y Arecibo

La Policía no ha establecido una relación entre la escena de una masacre de cuatro personas en un lugar y los dos cuerpos encontrados en otro

6 de mayo de 2026 - 6:21 AM

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En el interior de este auto, la Policía encontró los cuerpos calcinados de dos personas, en Arecibo. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan los asesinatos de seis personas que fueron encontradas quemadas en la noche de ayer, martes, en dos escenas en Morovis y Arecibo.

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De acuerdo con la Policía, el primero de los casos fue reportado a eso de las 10:46 p.m., en un solar yermo ubicado en el barrio Higuillar en Arecibo.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que personal del Negociado de Bomberos extinguió el fuego de un vehículo Mitsubishi Outlander, color vino, del año 2005.

Entonces, “observaron en el interior del mismo los cuerpos de dos personas calcinadas entre asiento del chofer y otro en la parte posterior del asiento”.

Además, el auto presenta impactos de bala.

Posteriormente, la Policía fue alertada por un ciudadano sobre unos disparos en el carretera PR-5567, en el barrio Vaga, en el municipio Morovis.

Agentes del distrito de Morovis de la Policía de Puerto Rico localizaron el vehículo Hyundai, modelo Kona del año 2019, que estaba incendiado.

Después de que los bomberos extinguieron el fuego, los oficiales en “el interior del auto observaron cuatro cuerpos calcinados”.

El informe policiaco explicó que tres occisos estaban “en el asiento posterior y uno en el área del baúl”.

Ninguna de las víctimas han sido identificadas por el estado de los cuerpos.

Hasta el momento, la Policía no ha establecido una relación específica entre ambas escenas.

Hasta este martes, la Policía había reportado 168 asesinatos en lo que va de este año, 17 más que los 151 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Bomberos de Puerto RicoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsMorovisAreciboMasacresAsesinatosFuego
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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