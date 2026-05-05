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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan un cuerpo baleado en Río Piedras

La Policía indicó que el occiso es un hombre de 26 años

5 de mayo de 2026 - 6:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el lugar donde se ubicó la guagua quemada no se han ocupado casquillos ni material acelerante. (Archivo / GFR Media)
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 161 asesinatos en lo que a de este año, 12 más que los 149 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a tiros en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Río Piedras.

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Los hechos fueron reportados a eso de la 1:40 a.m., en las inmediaciones del residencial Las Camelias.

Según el comunicado de prensa de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena encontraron en el pavimento, el cuerpo baleado de Elvis Jay Sobrado Figueroa de 26 años y quien residía en Caimito”, señaló el informe policiaco.

“Referente a estos hechos tres vehículos resultaron con daños por impactos de bala en la carrocería”, agregó.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Ivette Nieves se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 161 asesinatos en lo que a de este año, 12 más que los 149 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosRío Piedras
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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