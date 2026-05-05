Hallan un cuerpo baleado en Río Piedras
La Policía indicó que el occiso es un hombre de 26 años
5 de mayo de 2026 - 6:46 AM
5 de mayo de 2026 - 6:46 AM
Un hombre fue asesinado a tiros en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Río Piedras.
Los hechos fueron reportados a eso de la 1:40 a.m., en las inmediaciones del residencial Las Camelias.
Según el comunicado de prensa de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.
“Al llegar los agentes a la escena encontraron en el pavimento, el cuerpo baleado de Elvis Jay Sobrado Figueroa de 26 años y quien residía en Caimito”, señaló el informe policiaco.
“Referente a estos hechos tres vehículos resultaron con daños por impactos de bala en la carrocería”, agregó.
El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Ivette Nieves se hicieron cargo de la pesquisa.
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 161 asesinatos en lo que a de este año, 12 más que los 149 registrados a la misma fecha en el 2025.
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