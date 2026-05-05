Hallan un cuerpo baleado en Río Piedras

Un hombre fue asesinado a tiros en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Río Piedras.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:40 a.m., en las inmediaciones del residencial Las Camelias.

Según el comunicado de prensa de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena encontraron en el pavimento, el cuerpo baleado de Elvis Jay Sobrado Figueroa de 26 años y quien residía en Caimito”, señaló el informe policiaco.

“Referente a estos hechos tres vehículos resultaron con daños por impactos de bala en la carrocería”, agregó.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Ivette Nieves se hicieron cargo de la pesquisa.