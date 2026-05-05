Sospechoso de ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca estuvo bajo vigilancia suicida
Un juez cuestionó la decisión de la cárcel de poner a Cole Tomas Allen en una celda acolchada y con iluminación constante
5 de mayo de 2026 - 8:02 AM
5 de mayo de 2026 - 8:02 AM
Washington - Un magistrado federal presionó el lunes a un funcionario de la cárcel para que explicara por qué un hombre acusado de intentar irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y de intentar matar al presidente Donald Trump fue puesto bajo vigilancia restrictiva por suicidio tras su arresto.
Los funcionarios de la cárcel municipal de Washington, D.C., retiraron a Cole Tomas Allen su designación de “estado suicida” durante el fin de semana, después de que sus abogados se quejaran de que había sido recluido innecesariamente en una habitación acolchada con iluminación constante, cacheado repetidamente al desnudo y sometido a ataduras fuera de su celda.
Pero la relajación de las condiciones no satisfizo la preocupación de la juez de instrucción Zia Faruqui de que Allen pudiera haber recibido un trato dispar y punitivo que violara su derecho al debido proceso. Faruqui señaló que la cárcel de Washington DC aloja habitualmente a asesinos convictos y a otros acusados de delitos violentos sin encerrarlos las 24 horas del día.
“Estar en esa situación puede volver loca a una persona”, afirma.
Faruqui pidió disculpas a Allen por sus condiciones de reclusión. En respuesta a una noticia sobre esa disculpa, la fiscal federal Jeanine Pirro le criticó en un post en las redes sociales en el que decía que Faruqui “cree que un acusado armado hasta los dientes y que intenta asesinar al presidente tiene derecho a un trato preferente en su confinamiento en comparación con cualquier otro acusado.”
Los abogados de Allen dijeron que no mostraba ningún factor de riesgo suicida tras su detención. Pero un psiquiatra de la cárcel lo evaluó y concluyó inicialmente que presentaba riesgo de suicidio, según Tony Towns, consejero general en funciones del departamento penitenciario de la ciudad.
“Cada caso es diferente, señoría”, dijo Towns.
Allen fue trasladado a custodia protectora después de que la cárcel levantara las medidas de prevención del suicidio. Sus abogados no se opusieron a su nueva situación de reclusión. Habían pedido al magistrado que cancelara la vista del lunes, pero Faruqui siguió adelante con ella debido a su “grave preocupación” por el trato que recibía Allen en la cárcel.
Allen resultó herido pero no recibió ningún disparo durante el atentado del 25 de abril en el Washington Hilton, que perturbó uno de los actos anuales de mayor repercusión de la capital del país.
Allen iba armado con pistolas y cuchillos cuando atravesó corriendo un control de seguridad y apuntó con su arma a un agente del Servicio Secreto, que respondió con cinco disparos, según las autoridades. Pirro ha dicho que Allen efectuó un disparo que alcanzó el chaleco antibalas del agente.
Allen dijo más tarde a los agentes del FBI que no esperaba sobrevivir al ataque, lo que podría ayudar a explicar por qué se le consideraba un posible riesgo de suicidio, dijo la fiscal del Departamento de Justicia Jocelyn Ballantine.
Allen, de 31 años y natural de Torrance (California), está acusado de intento de asesinato del presidente y de otros dos cargos relacionados con armas de fuego. Se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable únicamente del cargo de asesinato.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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