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Sospechoso de ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca estuvo bajo vigilancia suicida

Un juez cuestionó la decisión de la cárcel de poner a Cole Tomas Allen en una celda acolchada y con iluminación constante

5 de mayo de 2026 - 8:02 AM

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El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.Una copa de vino abandonada yace en un cuenco tras un incidente ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Tom Brenner)
1 / 32 | Sospechoso de ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca estuvo bajo vigilancia suicida. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Un magistrado federal presionó el lunes a un funcionario de la cárcel para que explicara por qué un hombre acusado de intentar irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y de intentar matar al presidente Donald Trump fue puesto bajo vigilancia restrictiva por suicidio tras su arresto.

Los funcionarios de la cárcel municipal de Washington, D.C., retiraron a Cole Tomas Allen su designación de “estado suicida” durante el fin de semana, después de que sus abogados se quejaran de que había sido recluido innecesariamente en una habitación acolchada con iluminación constante, cacheado repetidamente al desnudo y sometido a ataduras fuera de su celda.

Pero la relajación de las condiciones no satisfizo la preocupación de la juez de instrucción Zia Faruqui de que Allen pudiera haber recibido un trato dispar y punitivo que violara su derecho al debido proceso. Faruqui señaló que la cárcel de Washington DC aloja habitualmente a asesinos convictos y a otros acusados de delitos violentos sin encerrarlos las 24 horas del día.

“Estar en esa situación puede volver loca a una persona”, afirma.

Faruqui pidió disculpas a Allen por sus condiciones de reclusión. En respuesta a una noticia sobre esa disculpa, la fiscal federal Jeanine Pirro le criticó en un post en las redes sociales en el que decía que Faruqui “cree que un acusado armado hasta los dientes y que intenta asesinar al presidente tiene derecho a un trato preferente en su confinamiento en comparación con cualquier otro acusado.”

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.
1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

Los abogados de Allen dijeron que no mostraba ningún factor de riesgo suicida tras su detención. Pero un psiquiatra de la cárcel lo evaluó y concluyó inicialmente que presentaba riesgo de suicidio, según Tony Towns, consejero general en funciones del departamento penitenciario de la ciudad.

“Cada caso es diferente, señoría”, dijo Towns.

Allen fue trasladado a custodia protectora después de que la cárcel levantara las medidas de prevención del suicidio. Sus abogados no se opusieron a su nueva situación de reclusión. Habían pedido al magistrado que cancelara la vista del lunes, pero Faruqui siguió adelante con ella debido a su “grave preocupación” por el trato que recibía Allen en la cárcel.

Allen resultó herido pero no recibió ningún disparo durante el atentado del 25 de abril en el Washington Hilton, que perturbó uno de los actos anuales de mayor repercusión de la capital del país.

Allen iba armado con pistolas y cuchillos cuando atravesó corriendo un control de seguridad y apuntó con su arma a un agente del Servicio Secreto, que respondió con cinco disparos, según las autoridades. Pirro ha dicho que Allen efectuó un disparo que alcanzó el chaleco antibalas del agente.

Allen dijo más tarde a los agentes del FBI que no esperaba sobrevivir al ataque, lo que podría ayudar a explicar por qué se le consideraba un posible riesgo de suicidio, dijo la fiscal del Departamento de Justicia Jocelyn Ballantine.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Allen, de 31 años y natural de Torrance (California), está acusado de intento de asesinato del presidente y de otros dos cargos relacionados con armas de fuego. Se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable únicamente del cargo de asesinato.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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