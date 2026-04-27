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¿Qué hizo el hotel Hilton con la comida de la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

A los alimentos les aplicaron un método avanzado para preservarlos

27 de abril de 2026 - 6:09 PM

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El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.Una copa de vino abandonada yace en un cuenco tras un incidente ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Tom Brenner)
1 / 32 | ¿Qué hizo el hotel Hilton con la comida de la cena de corresponsales de la Casa Blanca?. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El hotel Hilton de Washington donó a albergues las más de 2,600 cenas que tenía previstas servir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, antes de que el evento fuera interrumpido por un hombre que aparentemente intentó atentar contra el presidente, Donald Trump, y su gabinete durante la gala.

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El hotel se encargó de aplicar un método avanzado para preservar los alimentos y el personal trabajó toda la noche para poder realizar la donación, de acuerdo con una publicación en X de Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

Jiang detalló que los más de 2,600 platos, que eran principalmente de bistec y langosta, fueron enviados a dos refugios específicos de mujeres y niños maltratados.

El sábado, el Servicio Secreto evacuó al mandatario, a su esposa, Melania Trump, y a otros miembros de su Administración del salón donde se celebraba la cena anual de la WHCA después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se desarrollaba en el Hotel Washington Hilton.

La Casa Blanca aseguró hoy que Trump planea atender a una segunda cena de corresponsales si esta se reprograma después del tiroteo del sábado.

La detención del sospechoso de intentar asesinar a Trump, Cole Allen, ha puesto el foco en el dispositivo de seguridad y en la posibilidad de que en eventos de este tipo se aplique el llamado sistema del “superviviente designado”.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

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Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Allen, profesor de 31 años residente en California que escribió antes del incidente un manifiesto en el que admitió querer causar el mayor daño posible al Gobierno estadounidense, ha sido imputado hoy con tres cargos, incluyendo el de tratar de asesinar al presidente, lo que acarrea posiblemente la cadena perpetua.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.
1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

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