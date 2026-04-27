Sonido de disparos trae inquietantes ecos del tiroteo de Ronald Reagan frente al mismo hotel de Washington

Cuando el Presidente Ronald Reagan abandonó el Hotel Hilton de Washington y se dirigió a la limusina que le esperaba en una tarde gris de marzo, quedó al descubierto durante apenas unos segundos. Eso fue todo lo que necesitó un posible asesino para apuntar y disparar.

Reagan fue alcanzado en el pecho y estuvo a punto de morir. Cuarenta y cinco años después, otro hombre armado está acusado de intentar irrumpir en el salón de baile del mismo hotel durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche. El sospechoso efectuó al menos un disparo, según las autoridades, antes de ser sometido en una escena caótica que obligó a evacuar al presidente Donald Trump y a otros altos cargos de la Administración. El pistolero nunca entró en el salón de baile ni estuvo cerca del presidente.

Ese Hilton ha acogido cientos de grandes eventos a los que han asistido presidentes y otros dignatarios desde que se inauguró en la década de 1960. Aunque a primera vista parecen existir similitudes en los incidentes más allá de su ubicación, hay marcadas diferencias que ponen de relieve lo mucho que ha cambiado en las décadas transcurridas desde el tiroteo contra Reagan.

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“La seguridad es mucho más sólida hoy que entonces”, dijo Stephen T. Colo, exdirector adjunto del Servicio Secreto. “Pero sigues lidiando con la misma tensión que implica a los políticos y el acceso del público a ellos”.

1 / 32 | Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner 1 / 32 Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. Tom Brenner Compartir

El Washington Hilton se construyó para alojar presidentes

El Hotel Hilton de Washington y su cavernoso salón de baile se diseñaron para ser un lugar privilegiado para discursos y actos presidenciales. Para atraer a oradores de alto nivel, principalmente al presidente, los arquitectos diseñaron una entrada VIP en un lateral del hotel y, una planta más abajo, una sala de espera conocida como el búnker.

En la década anterior al fusilamiento de Reagan, los presidentes visitaron el hotel más de cien veces.

El tiroteo de 1981 se puso en marcha cuando Hinckley subió a un autobús en Los Ángeles, donde había estado intentando escribir y vender música, y se dirigió a Washington. Allí planeó subirse a otro autobús con destino a New Haven, Connecticut, para escenificar un suicidio ante el objeto de su obsesión, la estrella de cine Jodie Foster.

En la capital de la nación, se enteró de que Reagan daría un discurso en el Washington Hilton la tarde del 30 de marzo, y cambió de planes. Intentaría matar al presidente para impresionar a la actriz.

Hinckley se acercó mucho al presidente

Aquella tarde, fuera del hotel, Hinkley se encontró a cinco metros de Reagan cuando el presidente se dirigía a su limusina. Entre una pequeña multitud de curiosos y periodistas, detrás de una línea de cuerda, el presunto asesino sacó una pistola y disparó seis tiros en 1.7 segundos, hiriendo a Reagan, al secretario de prensa de la Casa Blanca, Jim Brady, al agente de policía del Distrito de Columbia Thomas Delahanty y al agente del Servicio Secreto Tim McCarthy.

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Reagan fue alcanzado por debajo de la axila izquierda, la bala se alojó a un palmo de su corazón. Reagan sobrevivió gracias a la rapidez mental del agente del Servicio Secreto Jerry Parr y al personal médico del Hospital Universitario George Washington. Hinckley fue declarado inocente por demencia.

Tras el tiroteo, el Servicio Secreto reforzó la seguridad de muchas maneras. La acción más visible se produjo cuando el Servicio Secreto empezó a desplegar puestos de control y detectores de metales para controlar a los visitantes en la Casa Blanca y en actos públicos. Hinckley no tuvo que pasar por ningún control ni detector de metales para acercarse tanto al presidente.

El hotel construyó un garaje similar a un búnker para que la limusina blindada aparcara y dejara y recogiera al presidente en la entrada VIP. El Servicio Secreto y la policía local asignaron más agentes y oficiales para vigilar los actos presidenciales en el Hilton.

Incluso con estas mejoras, según los antiguos agentes, la seguridad del Hilton es un reto y pone de relieve la tensión entre proteger a los políticos y garantizar que el público tenga acceso a ellos. El hotel también tiene muchas zonas públicas, y sería difícil cerrarlas para un acto, incluso uno de tan alto nivel como la cena de corresponsales.

Por eso, el principal control de seguridad, dijeron, estaba cerca del salón de baile y no en el vestíbulo o la entrada del hotel, medidas que perturbarían a cientos de huéspedes y las operaciones del hotel. Dentro del salón de baile, más agentes y oficiales tácticos fuertemente armados estaban apostados cerca del presidente.

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Un hombre armado fue detenido en un control de seguridad

El sábado, el sospechoso atravesó a toda velocidad el puesto de control que conduce al salón de baile, según un vídeo publicado por Trump. El vídeo muestra a oficiales y agentes pivotando y apuntando con sus armas al hombre mientras huía. El agresor fue sometido rápidamente y no resultó herido, según las autoridades. Un agente recibió un disparo en un chaleco antibalas, dijeron las autoridades, pero no resultó herido de gravedad.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo el domingo que el pistolero probablemente buscaba atacar al presidente y a miembros de la administración.

Se sospecha que el agresor viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde en los últimos días se registró como huésped en el hotel, dijo Blanche.

Funcionarios policiales familiarizados con el asunto identificaron, a The Associated Press, al sospechoso como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California. Cole envió escritos a miembros de su familia minutos antes del tiroteo refiriéndose a sí mismo como un “Asesino Federal Amistoso”, despotricando contra las políticas de la administración Trump y señalando lo que los investigadores creen cada vez más que fue un ataque políticamente impulsado, según otro funcionario de la ley que, como los demás, no estaba autorizado a discutir la investigación públicamente y habló bajo condición de anonimato.