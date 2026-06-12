Arrestan a imputado de asesinar a un joven en La Guancha

La Policía capturó este viernes a Alexander Vega Medina, de 26 años y residente de Ponce, imputado de un asesinato ocurrido la noche del 23 de mayo en el estacionamiento C del área de La Guancha.

De acuerdo con la información preliminar, Vega Medina fue arrestado en el residencial Los Lirios del Sur.

Más temprano, agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Ponce solicitaron la cooperación de la ciudadanía para localizar al individuo, que figuraba entre los 10 más buscados del área de Ponce.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 23 de mayo en La Guancha. Allí, Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, compartía con la expareja de Vega Medina cuando se originó una presunta discusión entre ambos.

En medio del altercado, el imputado presuntamente utilizó un arma de fuego y le realizó múltiples disparos, causándole la muerte. Posteriormente, abandonó el lugar, según la Uniformada.

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Por estos hechos, la jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto en ausencia por cargos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas e infracción a la Ley 54-1989 de Prevención de la Violencia Doméstica.