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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a imputado de asesinar a un joven en La Guancha

Alexander Vega Medina, de 26 años y residente de Ponce, enfrenta cargos por el crimen de Jeremy Castro Rodríguez

12 de junio de 2026 - 10:39 AM

Updated At

Actualizado el 12 de junio de 2026 - 4:55 PM

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Alexander Vega Medina, de 26 años y residente de Ponce. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía capturó este viernes a Alexander Vega Medina, de 26 años y residente de Ponce, imputado de un asesinato ocurrido la noche del 23 de mayo en el estacionamiento C del área de La Guancha.

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De acuerdo con la información preliminar, Vega Medina fue arrestado en el residencial Los Lirios del Sur.

Más temprano, agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Ponce solicitaron la cooperación de la ciudadanía para localizar al individuo, que figuraba entre los 10 más buscados del área de Ponce.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 23 de mayo en La Guancha. Allí, Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, compartía con la expareja de Vega Medina cuando se originó una presunta discusión entre ambos.

En medio del altercado, el imputado presuntamente utilizó un arma de fuego y le realizó múltiples disparos, causándole la muerte. Posteriormente, abandonó el lugar, según la Uniformada.

Por estos hechos, la jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto en ausencia por cargos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas e infracción a la Ley 54-1989 de Prevención de la Violencia Doméstica.

En la vista de causa para arresto o Regla 6, Soto Padua le fijó una fianza de $1,270,000 al imputado. Además, emitió una orden de arresto para dar con el paradero de Vega Medina, quien finalmente fue capturado.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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