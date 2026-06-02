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Prófugo por crimen en la Guancha encabeza lista de Los Más Buscados en Ponce

Aquí los nombres de los individuos que están en la mira de la Policía

2 de junio de 2026 - 1:03 PM

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La lista de los fugitivos más buscados en el área policíaca de Ponce la encabeza Alexander Vega Medina, acusado en ausencia por un asesinato en La Guancha. (Suministrada por la Policía)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El fugitivo Alexander Vega Medina, de 27 años, imputado en ausencia por un asesinato en el complejo recreativo La Guancha, en la noche del 23 de mayo, lidera la lista de Los Más Buscados en el área de Ponce.

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Así lo informó este martes la Policía de Puerto Rico, quien publicó la lista actualizada y exhortó a la ciudadanía a colaborar de forma confidencial con información que ayude a localizarlos y capturarlos.

La lista fue publicada por la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce e incluye sujetos buscados por asesinato, así como violaciones a la Ley de Armas y hasta la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica.

Entre los fugitivos figura Vega Medina, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas de Puerto Rico, maltrato y maltrato mediante restricción de la libertad, según la Uniformada.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 23 de mayo en La Guancha. Allí, Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, compartía con la expareja de Vega Medina cuando se originó una presunta discusión entre ambos.

En medio del altercado, el imputado presuntamente utilizó un arma de fuego y le realizó múltiples disparos, causándole la muerte. Posteriormente, abandonó el lugar, según la Uniformada.

Por estos hechos, la juez Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $1,270,000, emitiendo una orden de arresto contra el imputado.

Otros sujetos buscados

También es buscado Joniel Domenech Torres, acusado por infracciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas, con una fianza de $70,000.

La lista incluye, además, a Carlos G. Rosario González, buscado por violaciones al Artículo 3.2 de la Ley 54 y a la Ley de Armas, con una fianza de $125,000; Ricardo Pontón Rivera, acusado por infracción al Artículo 3.1 de la Ley 54, con una fianza de $100,000; y Luis M. Santiago Rodríguez, quien enfrenta cargos bajo los Artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54, con una fianza de $150,000.

Por otro lado, Emmanuel Ortiz Pereda es buscado por el delito de robo agravado y tiene una fianza fijada en $200,000, mientras que Jeremis M. Salazar Rivera enfrenta dos órdenes de arresto por violaciones a la Ley de Armas, con una fianza de $70,000.

Arrestos recientes

De igual forma, la Policía informó que recientemente fueron arrestadas tres personas que figuraban entre los individuos buscados por las autoridades.

Se trata de Derek Xavier Aguayo, quien era buscado por violaciones a la Ley 54 y la Ley 168; Diego R. Negrón Torres, acusado por apropiación ilegal; e Isadeliz Medina Monti, también vinculada a un caso de apropiación ilegal.

Las autoridades destacaron que estos arrestos son resultado de esfuerzos coordinados de investigación y seguimiento realizados por agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos.

La Policía exhortó a cualquier persona que posea información sobre el paradero de los fugitivos incluidos en la lista a comunicarse de inmediato a la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, al (787) 793-0457, al 1-800-981-3635 o directamente con la División de Arrestos Especiales de Ponce al (787) 284-7043, extensiones 1570 y 1571.

Las autoridades reiteraron que toda información recibida será manejada bajo estricta confidencialidad y podría contribuir a la captura de individuos considerados de alta peligrosidad para la seguridad pública.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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