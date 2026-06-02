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“Está tan sólida como los Vaqueros”: alcalde de Bayamón asegura que Jenniffer González es “reelegible”

Ramón Luis Rivera Cruz se negó a responder si mantendría su apoyo a la gobernadora en caso de primarias en el PNP

2 de junio de 2026 - 1:45 PM

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El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, apoyó a la ahora gobernadora Jenniffer González en su contienda primarista contra el entonces incumbente, Pedro Pierluisi. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, considera que la gobernadora Jenniffer González es “reelegible” al cargo pese a las múltiples controversias que su administración enfrenta, como los problemas de agua potable en la zona metropolitana, la fulminante renuncia del secretario de Desarrollo y Comercio Económico por desconfianza hacia la mandataria y la salida de la secretaria de la Vivienda por presuntas anomalías en un centro de inspección que administraba.

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“Ella es reelegible”, dijo este martes Rivera Cruz, en múltiples ocasiones, durante una conferencia de prensa, al ser abordado sobre su apoyo a la gobernadora. “Está tan sólida como los Vaqueros de Bayamón”, añadió, en alusión a los campeones defensores del Baloncesto Superior Nacional.

Cuestionado sobre si su apoyo a González continuaría si surgiera algún contrincante en el propio Partido Nuevo Progresista (PNP) y forzara una primaria por la candidatura a la gobernación rumbo al 2028, Rivera Cruz rechazó contestar por considerarla “una pregunta hipotética”.

“Esos son preguntas totalmente hipotéticas. y preguntas hipotéticas hay que esperar a que llegue el momento para poder contestarla. Cuando llegue el momento, usted verá”, sostuvo.

Dijo, además, que las polémicas en el gobierno de González no son nuevas ni exclusivas del PNP.

“Todos los gobiernos tienen sus percances, ya sean populares o penepés y, si mañana viene un gobierno de otro partido, le va a pasar lo mismo”, expuso Rivera Cruz. “Lo importante es que, en el agregado, al final del camino, sumes todos los aciertos y todos los negativos y tengas más positivos que negativos. Esto va caminando, y usted busca hacia atrás y se han hecho muchas cosas buenas, y lo que tienes que ir es ajustando aquellas donde ha habido problema y que los positivos sean los que sigan aumentando”, agregó.

Reconoció, aun así, que, personalmente, “mejoría” el manejo de crisis en la administración de González.

Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana.La reunión comenzó a eso de las 9:50 a.m. y se le informó a El Nuevo Día que es dirigida por la gobernadora Jenniffer González Colón. En su carta de renuncia, Negrón Reichard afirmó que “la confianza ya no existe” y sostuvo que no podía continuar ejerciendo el cargo “con integridad y autonomía”.
1 / 16 | Tras salidas del DDEC: estos son los líderes del sector privado que llegaron a La Fortaleza. Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana. - Xavier Araújo

Elogia a Negrón Reichard

A su vez, Rivera Cruz reconoció que la renuncia de Sebastián Negrón Reichard al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) es una “gran pérdida”.

“(La salida de) Sebastián es una gran pérdida, porque creo que es un funcionario de primera. Yo te voy a decir más, yo creo que Sebastián tiene las calificaciones para, en un futuro, correr cualquier posición política, si él quisiera. Ese es el calibre por el cual yo catalogo a Sebastián”, apuntó.

Negrón Reichard renunció el 26 de mayo, luego que La Fortaleza revirtiera su decisión de destituir al secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, Norberto Almodóvar Vélez, y referirlo al Departamento de Justicia y otros foros. A su salida, se unió una decena de funcionarios de confianza del DDEC.

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Jenniffer GonzálezRamón Luis RiveraBayamónEleccionesPNP
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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