“Está tan sólida como los Vaqueros”: alcalde de Bayamón asegura que Jenniffer González es “reelegible”

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, considera que la gobernadora Jenniffer González es “reelegible” al cargo pese a las múltiples controversias que su administración enfrenta, como los problemas de agua potable en la zona metropolitana, la fulminante renuncia del secretario de Desarrollo y Comercio Económico por desconfianza hacia la mandataria y la salida de la secretaria de la Vivienda por presuntas anomalías en un centro de inspección que administraba.

“Ella es reelegible”, dijo este martes Rivera Cruz, en múltiples ocasiones, durante una conferencia de prensa, al ser abordado sobre su apoyo a la gobernadora. “Está tan sólida como los Vaqueros de Bayamón”, añadió, en alusión a los campeones defensores del Baloncesto Superior Nacional.

Cuestionado sobre si su apoyo a González continuaría si surgiera algún contrincante en el propio Partido Nuevo Progresista (PNP) y forzara una primaria por la candidatura a la gobernación rumbo al 2028, Rivera Cruz rechazó contestar por considerarla “una pregunta hipotética”.

“Esos son preguntas totalmente hipotéticas. y preguntas hipotéticas hay que esperar a que llegue el momento para poder contestarla. Cuando llegue el momento, usted verá”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Dijo, además, que las polémicas en el gobierno de González no son nuevas ni exclusivas del PNP.

“Todos los gobiernos tienen sus percances, ya sean populares o penepés y, si mañana viene un gobierno de otro partido, le va a pasar lo mismo”, expuso Rivera Cruz. “Lo importante es que, en el agregado, al final del camino, sumes todos los aciertos y todos los negativos y tengas más positivos que negativos. Esto va caminando, y usted busca hacia atrás y se han hecho muchas cosas buenas, y lo que tienes que ir es ajustando aquellas donde ha habido problema y que los positivos sean los que sigan aumentando”, agregó.

Reconoció, aun así, que, personalmente, “mejoría” el manejo de crisis en la administración de González.

1 / 16 | Tras salidas del DDEC: estos son los líderes del sector privado que llegaron a La Fortaleza. Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana. - Xavier Araújo 1 / 16 Tras salidas del DDEC: estos son los líderes del sector privado que llegaron a La Fortaleza Líderes del sector privado se dieron cita la mañana de este jueves en La Fortaleza para escuchar y discutir potenciales candidatos para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tras la repentina renuncia de Sebastián Negrón Reichard esta semana. Xavier Araújo Compartir

Elogia a Negrón Reichard

A su vez, Rivera Cruz reconoció que la renuncia de Sebastián Negrón Reichard al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) es una “gran pérdida”.

“(La salida de) Sebastián es una gran pérdida, porque creo que es un funcionario de primera. Yo te voy a decir más, yo creo que Sebastián tiene las calificaciones para, en un futuro, correr cualquier posición política, si él quisiera. Ese es el calibre por el cual yo catalogo a Sebastián”, apuntó.