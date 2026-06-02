Asaltan a mujer a punta de pistola y le roban su motora en Río Piedras
Dos individuos armados amenazaron e intimidaron a la perjudicada de 52 años
2 de junio de 2026 - 2:56 PM
2 de junio de 2026 - 2:56 PM
Una mujer fue despojada de su motora a punta de pistola en la madrugada de este martes frente a un establecimiento T-Mobile, en Río Piedras, informó la Policía.
De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el robo ocurrió a eso de las 5:09 a.m. en la calle De Diego, cuando dos individuos armados amenazaron e intimidaron a la perjudicada, de 52 años y residente en San Juan.
Los asaltantes entonces la habrían despojado de una motora Taizhou Qianxin Tank-200, negra, del año 2024 y con tablilla 304826M.
Tras el robo, los sujetos abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la perjudicada.
La agente Sugeidy Pérez, del Precinto de Río Piedras, investigó preliminarmente el incidente y refirió el caso al personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
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