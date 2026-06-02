Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban casi 200 cajas de cigarrillos de una farmacia en Bayamón

La mercancía fue valorada en aproximadamente $2,235

2 de junio de 2026 - 10:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según un senador, la medida salvará vidas porque provocará que menos adolescentes comiencen a consumir tabaco.(Archivo / GFR Media)
Según un senador, la medida salvará vidas porque provocará que menos adolescentes comiencen a consumir tabaco.(Archivo / GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos hombres hurtaron casi 200 cajas de cigarrillos de una farmacia en Bayamón durante la madrugada de este martes, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Uniformada, mientras el querellante se encontraba trabajando, los sujetos entraron a la farmacia Walgreens ubicada en la PR-167 y se apropiaron de 198 cajas de cigarrillos de la marca Newport.

Posteriormente, se marcharon del lugar con la propiedad hurtada, valorada en aproximadamente $2,235.

Las autoridades indicaron que uno de los hombres vestía camiseta verde, pantalón corto y gorra, mientras que el otro llevaba abrigo gris y pantalón negro.

El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobosBayamónCigarrillos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: