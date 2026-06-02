Roban casi 200 cajas de cigarrillos de una farmacia en Bayamón

Dos hombres hurtaron casi 200 cajas de cigarrillos de una farmacia en Bayamón durante la madrugada de este martes, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, mientras el querellante se encontraba trabajando, los sujetos entraron a la farmacia Walgreens ubicada en la PR-167 y se apropiaron de 198 cajas de cigarrillos de la marca Newport.

Posteriormente, se marcharon del lugar con la propiedad hurtada, valorada en aproximadamente $2,235.

Las autoridades indicaron que uno de los hombres vestía camiseta verde, pantalón corto y gorra, mientras que el otro llevaba abrigo gris y pantalón negro.