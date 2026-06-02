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DEA arresta a una enfermera por robo y manipulación de fentanilo

Los cargos contra la detenida fueron emitidos por un gran jurado federal

2 de junio de 2026 - 6:45 AM

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De inmediato, no se precisó la información sobre la arrestada ni los hospitales afectados. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una enfermera fue arrestada esta mañana de hoy, martes, en Carolina por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

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Sin ofrecer muchos detalles, la agencia federal informó que la detención responde a una acusación federal relacionada con el presunto robo y manipulación de fentanilo dentro de una institución hospitalaria en la isla.

“El caso surge de la iniciativa Fentanyl Free America y destaca la importancia de proteger la confianza del público en nuestro sistema de salud”, indicó la División del Caribe de la DEA, en declaraciones escritas.

De inmediato, no se precisó la información sobre la arrestada ni los hospitales afectados. Se espera que los detalles sean anunciados en una conferencia de prensa de la Fiscalía federal a las 11:00 de la mañana de hoy.

Alarmante aumento en la mezcla de drogas con fentanilo: entramos al laboratorio de la DEA en Miami

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DEAArrestosBreaking Newsfentanilo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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