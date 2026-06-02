Polvo del Sahara en su pico: Puerto Rico bajo cielos brumosos y calor

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Puerto Rico amaneció este martes bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana.

“El cielo está bastante brumoso y son muy densas estas concentraciones”, advirtió la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Ante este panorama, Novoa exhortó a las personas sensibles al particulado, así como a quienes padecen condiciones respiratorias, a tomar las debidas precauciones y utilizar sus medicamentos según recetados.

A las condiciones brumosas se sumará un patrón caluroso entre este martes y miércoles, con un riesgo limitado a elevado de calor. Según la meteoróloga, no se descarta que los índices de calor sobrepasen los 100 grados Fahrenheit en algunos sectores.

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Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Por ello, recomendó a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada bajo el sol y utilizar ropa de colores claros.

En cuanto a la lluvia, la meteoróloga indicó que cualquier actividad que se desarrolle este martes debe ser limitada, sin acumulaciones significativas ni un riesgo notable de inundaciones o tronadas.

Para el miércoles, se espera un leve aumento en la humedad, típico de la temporada, lo que podría reducir temporeramente las concentraciones de polvo del Sahara.

No obstante, la científica anticipó que el particulado volverá a aumentar el jueves y persistirá durante el resto de la semana.

Mientras, señaló que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, este y sureste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Se espera que estas condiciones continúen durante los próximos días.

La meteoróloga no descartó, además, que algunos sectores experimenten condiciones de brisa fuerte.