Oso hiere a cuatro personas en zona residencial de Japón

Un oso hirió a cuatro personas el martes en una zona residencial de Japón, en el caso más reciente de un ataque de estos animales en un área del país donde, en años recientes, los osos han invadido cada vez más zonas habitadas por humanos.

El Ministerio de Ambiente de Japón indicó que 13 personas murieron en más de 230 ataques de osos en 2025, superando la cifra de muertes y ataques de cualquier año anterior.

Funcionarios de la Policía y del Departamento de Bomberos acudieron al distrito de Sasakino, en Fukushima, al noreste de Japón, tras recibir una llamada de emergencia de Fukushima Steel Works que reportaba ataques de un oso contra dos empleados.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a un oso negro que aparece y persigue a un empleado cerca de la entrada. Mientras el hombre, de unos 20 años, intenta huir, el oso lo derriba. En el video, el oso luego entra al complejo de la fábrica y hiere a un segundo empleado, un hombre de unos 60 años.

PUBLICIDAD

Más tarde, el oso hirió a una tercera persona, un empleado de unos 60 años en otra compañía. Una mujer de unos 80 años que vive en el vecindario también fue atacada y resultó herida, informó el Departamento de Bomberos de Fukushima.

Los tres hombres sufrieron heridas leves y la mujer presentó heridas moderadas, pero ninguna fue considerada potencialmente mortal, según el Departamento de Bomberos.

El oso no había sido capturado hasta la tarde del martes y se creía que estaba dentro del complejo de la segunda compañía, que estaba rodeado por policías uniformados que portaban palos largos.

Dos escuelas cercanas fueron cerradas, incluida la escuela elemental Noda, que ofreció clases en línea y publicó una advertencia en su sitio web para “evitar salidas no esenciales y mantenerse a salvo”.

El ataque del oso ha atemorizado a los vecinos y reavivó el miedo nacional del año pasado, que llevó al ejército de Japón a ser desplegado en la prefectura norteña de Akita, donde más de 60 personas fueron atacadas por osos, incluidas cuatro que murieron.

La incursión de una población creciente de osos ha ocurrido en una región con una población humana que envejece rápidamente y disminuye, y que cuenta con pocas personas entrenadas para cazar estos animales, según expertos.

El gobierno japonés estimó en marzo que la población total de osos ronda los 57,800 ejemplares. Las autoridades adoptaron una hoja de ruta para el manejo de la población de osos, que incluye el sacrificio sistemático de animales. Bajo el plan, el número de empleados municipales dedicados al control de osos se triplicará a 2,500 en un plazo de cinco años, mientras que la cantidad de trampas para osos se duplicará.

PUBLICIDAD

Recientemente, se reportaron avistamientos de osos en los suburbios occidentales de Tokio, incluida la zona de senderismo de Okutama. Funcionarios de parques instalaron trampas adicionales y lanzaron alertas sobre osos en redes sociales.

El gobierno ha intensificado una campaña de concienciación pública, exhortando a excursionistas y recolectores de setas a verificar las notificaciones sobre avistamientos de osos y evitar actividades al aire libre durante la madrugada y la tarde, cuando los osos están activos.

Un manual del Ministerio de Ambiente aconseja que cualquier persona que se encuentre con un oso no entre en pánico, se mueva lentamente y evite darse la vuelta y correr. Como último recurso, el manual indica que cualquier persona atacada debe colocarse boca abajo, hacerse una bola y cubrirse el cuello.