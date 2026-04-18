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Oso ataca a dos soldados durante un entrenamiento en Alaska

Oficiales de la base cerraron la zona del incidente a la actividad recreativa

18 de abril de 2026 - 11:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo de un oso pardo. (Agencia EFE)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dos soldados del Ejército de Estados Unidos resultaron heridos después de encontrarse con un oso pardo en una zona de entrenamiento en las montañas de Anchorage, Alaska, informó el ejército el viernes.

El incidente ocurrió el jueves mientras los soldados participaban en un “evento de entrenamiento de navegación terrestre” en Arctic Valley, parte del área de entrenamiento de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

Los soldados permanecían en cuidados médicos el viernes, informó un oficial militar en declaraciones al Anchorage Daily News. Los portavoces de la base no respondieron de momento a mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.

No se dio a conocer el estado de salud de los soldados, en lo que se notifica a sus familiares.

Ambos soldados rociaron aerosol de pimienta contra el oso, indicó el funcionario. Había pocos otros detalles disponibles sobre el incidente, el cual sigue bajo investigación.

“La seguridad y el bienestar de nuestro personal es nuestra máxima prioridad”, declaró el teniente coronel Jo Nederhoed, portavoz de la 11.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, en un correo electrónico al Anchorage Daily News:

El Departamento de Pesca y Caza de Alaska investiga lo que aparentemente se trata de “un ataque defensivo” de un oso que había salido recientemente de una madriguera. Oficiales de la base cerraron la zona del incidente a la actividad recreativa, señaló el departamento.

Los investigadores recolectaron muestras con el objetivo de identificar de manera concluyente la especie y el sexo del oso involucrado, destacó la agencia.

La base se extiende por 259 kilómetros cuadrados (100 millas cuadradas) dentro del Municipio de Anchorage, donde deambulan unos 350 osos negros y 75 osos pardos en libertad.

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