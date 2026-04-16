Yuji: el bebé mono mexicano que encuentra consuelo en un compañero de peluche

Yuji, un mono patas de seis semanas de edad en México, se despierta todos los días aferrado a un perro de peluche. Más que un juguete, este compañero de peluche actúa como una madre de alquiler después de que fuera rechazado por su propia madre, Kamaria, una madre primeriza incapaz de formar un vínculo maternal.

Con solo 673 gramos de peso, Yuji representa el caso más reciente de cría asistida en el zoológico de Guadalajara, en el oeste de México.

La historia de Yuji ha captado la atención del público mexicano, estableciendo paralelismos con Punch, el macaco japonés que se hizo viral en las redes sociales tras crecer aferrado a un orangután de peluche tras el rechazo de su madre.

A diferencia de Punch, Yuji aún no ha tenido contacto físico con otros miembros de su especie; pasa la mayor parte del tiempo dentro de una jaula para monos en el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal, CIMBA, del zoológico de Guadalajara, donde está bajo el cuidado de 12 veterinarios y biólogos.

PUBLICIDAD

No se ha fijado una fecha para el traslado de Yuji a un hábitat compartido con otros 12 monos patas adultos y otros tres bebés. Eso dependerá del momento en que se le destete de una dieta exclusivamente láctea y comience una dieta adulta completa con frutas y verduras, dijo el veterinario Iván Reynoso Ruiz, jefe de la sección de primates del Zoo de Guadalajara. Eso podría ocurrir cuando Yuji tenga unos seis meses, dijo.

Pocas horas después de dar a luz, el 3 de marzo, Kamaria empezó a mostrar un comportamiento irregular. Se esforzaba por sujetar correctamente a su primogénito, que no podía agarrarse a su madre.

Tras notar un problema, los cuidadores separaron a la madre de su recién nacido, que pesaba sólo 443 gramos (menos de una libra) y requería su colocación inmediata en una incubadora del CIMBA para estabilizar su temperatura y salvaguardar su salud, explicó Reynoso Ruiz.

Este fue el comienzo de la crianza asistida del bebé, un proceso utilizado a menudo por los zoológicos para proteger la salud y el desarrollo de las crías en situación de riesgo. Un cuidador le puso el nombre de Yuji, en honor a un popular personaje de manga japonés.

Durante sus primeras semanas, Yuji estuvo vigilado las 24 horas del día y fue alimentado con biberón de leche enriquecida.

Desde el principio, Yuji recibió un peluche como consuelo. Reynoso Ruiz explicó que el juguete cumple la función de una madre al ser su principal fuente de seguridad. Para mantener la higiene, el personal rota el perro de peluche original con otros dos juguetes -un oso y un mono- para asegurarse de que siempre tenga un compañero limpio.

PUBLICIDAD

Para estimular su desarrollo, los cuidadores equiparon la jaula de Yuji con una pequeña hamaca y cuerdas. Cuando empezó a ganar peso y a dormir más horas, el equipo ajustó su horario de alimentación. Ahora Yuji recibe el primero de sus cuatro biberones diarios a las 7 de la mañana.

Aunque las historias de Punch y Yuji han sido populares en las redes sociales, algunos defensores de los derechos de los animales se oponen a la práctica de la cría asistida.

Diana Valencia, activista por los derechos de los animales, sostiene que no hay sustituto para un hábitat natural, y que los animales “tienen derecho a nacer, crecer, desarrollarse y morir donde les corresponda”.