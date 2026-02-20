Punch: mono abandonado que, junto a su inseparable peluche, conquista Japón y las redes sociales

Tokio - Un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales.

Punch, de solo siete meses, se ha convertido en el protagonista del recinto después de que su imagen diera la vuelta al mundo, dijo a EFE un portavoz del centro, Takashi Yasunaga, y cada día miles de personas se acercan al zoo a seguir su día a día.

Punch fue criado por el personal del zoológico tras ser rechazado por su madre al nacer en julio del año pasado, algo que ocurre ocasionalmente en esta especie, y que según Yasunaga en el caso del pequeño mono podría deberse a la inexperiencia de su progenitora y a las altas temperaturas.

Una madre de felpa

“Los bebés de macaco japonés se suelen agarrar a sus madres o a otros ejemplares para sentirse seguros”, explicó Yasunaga, por lo que sus cuidadoras acabaron confiándole un peluche de orangután naranja que se ha convertido en un fiel sustituto materno.

Primero probaron con toallas para que el animal tuviera un punto de apoyo, pero la cría terminó por aferrarse a un llamativo peluche. Desde entonces, según el portavoz de este zoo situado en la periferia tokiota, el pequeño duerme abrazado a este sustituto improvisado.

Camina, come y juega durante el día pegado al juguete cuando su entorno le resulta algo abrumador, sin por tanto estar aislado por completo del grupo de macacos en el zoo, formado por otros 56 ejemplares.

Varios vídeos compartidos en las redes sociales, y que se volvieron rápidamente virales, mostraron a Punch intimidado con los otros ejemplares de su especie poco después de ser reintroducido al grupo el pasado enero.

El pasado 5 de febrero, el zoológico presentó oficialmente al animal en su cuenta de X, recibiendo miles de mensajes en la red social animando al joven primate.

Como resultado, un total de 8,000 personas visitaron el recinto el pasado fin de semana. “El doble de lo normal para esta época”, dijo Yasunaga, quien subrayó que hoy, pese a ser día laborable, la zona registra una afluencia inusual con “varias filas de gente”.

Camino a la independencia

Punch, que ya ronda los dos kilos, continúa recibiendo alimentación por parte de los cuidadores, que poco a poco van integrando más al animal con el resto de miembros del grupo.

“Punch está mejorando su interacción con la manada. Le acicalan, intenta molestar a los demás, le regañan. Aprende día a día a vivir como un mono dentro de la manada”, explican los miembros del zoológico a través de su red social X, en un tweet que ya acumula cuatro millones de visualizaciones.