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Agencia de la ONU advierte que guerra en Irán obliga a muchos a padecer hambre

En marzo, el PMA pronosticó que 45 millones de personas podrían verse orilladas a la inseguridad alimentaria para finales de junio.

6 de junio de 2026 - 10:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El PMA ha tenido que limitar la ayuda a millones de personas necesitadas debido a recortes en su financiación. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La agencia alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que millones de personas están siendo empujadas al hambre aguda por la guerra contra Irán, tal como advirtió que ocurriría si el conflicto se intensificaba y los precios del petróleo se mantenían altos.

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El Programa Mundial de Alimentos señaló que un análisis en tres países vulnerables determinó que 2.5 millones de personas adicionales en Somalia, 2.3 millones en Afganistán y 1.3 millones en Sri Lanka tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

En marzo, el PMA pronosticó que 45 millones de personas podrían verse orilladas a la inseguridad alimentaria para finales de junio. Eso se sumaría a los 318 millones de personas en todo el mundo que ya padecen dicha inseguridad.

“Mantenemos ese pronóstico”, les dijo Carl Skau, director ejecutivo interino del PMA, a reporteros de la ONU. “Eso se debe principalmente a que la correlación entre los precios de la energía y los alimentos es muy estrecha en muchos lugares, y también a que en los países más pobres la gente ya está gastando todo su dinero en comida, y por lo tanto, cuando suben los precios de los alimentos, comen menos”.

El PMA señaló en su informe, difundido el jueves por la noche, que sus conclusiones indican que la crisis en Oriente Medio está generando “efectos de contagio significativos”, en particular sobre los precios de los alimentos y el combustible, y está alterando el comercio. Especialmente en países ya vulnerables, estos factores interactúan y afectan rápidamente la seguridad alimentaria y los medios de vida, apuntó esta agencia, ubicada en Roma.

“Se prevé que estos impactos se intensifiquen en los próximos meses, incluso si la crisis en Oriente Medio disminuye”, agregó el PMA.

Skau mencionó otros puntos críticos en el mundo que padecen inseguridad alimentaria, entre ellos Sudán, Gaza, el sur de Líbano, Yemen y Haití.

El PMA ha tenido que limitar la ayuda a millones de personas necesitadas debido a recortes en su financiación. Skau instó a los donantes a intensificar sus aportaciones, especialmente para Somalia y Afganistán, “porque las consecuencias humanas de no hacer más serán enormes”.

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IránONUDonald TrumpEstados Unidos
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