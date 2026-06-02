Medios alegan que Irán dejó de negociar la extensión del cese al fuego con Israel y Estados Unidos

Irán dejó de comunicarse con los mediadores sobre la extensión de un alto el fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel, reportaron el martes dos agencias de noticias iraníes semioficiales, pero el presidente estadounidense Donald Trump negó la afirmación y dijo que las conversaciones continuaban.

Los reportes de las agencias de noticias Fars y Tasnim, ambas consideradas cercanas a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, se producen en medio de un aumento de las tensiones en la lucha separada pero relacionada de Israel en Líbano contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones, dijo a The Associated Press que Irán no se ha comunicado en absoluto el martes tras afirmar que era necesario hacer cumplir un alto el fuego en Líbano para que las negociaciones continuaran.

Trump sostiene que las conversaciones “siguen continuamente”

Pero Trump calificó los reportes de un cese en las conversaciones como “falsos y erróneos”.

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“Las conversaciones entre nosotros han estado ocurriendo continuamente, incluso hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy”, escribió Trump en redes sociales. “A dónde llevan, uno nunca lo sabe, pero como le dije a Irán: ‘Es hora, de una forma u otra, de que hagan un Acuerdo’”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no abordó el supuesto corte de comunicaciones cuando testificaba en una audiencia del Congreso en Washington. En cambio, expresó una nota optimista sobre la dimensión nuclear de las negociaciones, aunque advirtió que no hay garantía de alcanzar “un acuerdo que sea aceptable”.

Irán ha estado tratando de aumentar la presión sobre Trump, sobre las negociaciones del alto el fuego en la guerra con Irán y aflojar el control de la República Islámica sobre el estrecho de Ormuz y el petróleo, el gas y otras materias primas que normalmente pasan por él. Trump entonces podrá potencialmente presionar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que detenga o ralentice el avance de sus fuerzas, que se han adentrado más en Líbano que en cualquier momento en más de un cuarto de siglo.

Los conflictos se han ido entrelazando cada vez más, ya que Irán insiste en que cualquier posible tregua en la guerra allí también debe sofocar los combates en Líbano.

Israel y Estados Unidos sostienen que los combates en Líbano son un asunto separado de las conversaciones sobre la guerra con Irán.

La inflación azota la economía de Irán

Por otra parte, la inflación interanual en Irán alcanzó en mayo un nivel no visto desde la Segunda Guerra Mundial, lo que subraya el dolor económico que enfrenta el iraní medio. Al tiempo que Estados Unidos está ansioso por aliviar el control de la República Islámica sobre el estrecho —por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados— Irán enfrenta desafíos económicos en un momento en que su economía respaldada por el petróleo sigue bajo un bloqueo naval de Estados Unidos.

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La presión económica desató protestas en todo el país en Irán entre 2017 y 2018, cuando el alza de los precios de los alimentos provocó manifestaciones que dejaron más de 20 muertos y cientos de detenidos. Al año siguiente, el incremento en el precio de la gasolina subsidiada por el gobierno desembocó en protestas en las que, según reportes, murieron más de 300 personas.

Luego llegaron las protestas por el colapso del valor de la moneda de Irán, el rial, a comienzos de este año. Fueron las marchas más intensas que han sacudido a la República Islámica desde su revolución de 1979 y los años caóticos posteriores. La teocracia de Irán respondió a las protestas de enero con una represión contra los manifestantes en enero que dejó más de 7,000 muertos, según estimaciones de activistas.

Pero al tiempo que los sectores conservadores realizan talleres de manejo de armas y organizan matrimonios bajo la sombra de un misil balístico para levantar el ánimo, los expertos señalan que podrían surgir nuevas protestas si la población se ve incapaz de costear la alimentación de sus familias.

“No tengo ninguna duda de que si Trump se marcha (de Irán sin un acuerdo formal de paz)… lo más probable es que veamos algo como lo de enero hacia el final del verano por la situación económica y social”, apuntó el analista Mohsen Jalilvand en un video publicado por la web noticiosa iraní Fararu.

Los precios suben a “una tasa sin precedentes”

El Banco Central iraní indicó que el índice de precios al consumidor, que mide una canasta de bienes y servicios, llegó al 77.2% en mayo en comparación con el año anterior. Agregó que la tasa es un 8.5% más alta que en abril. La inflación en necesidades cotidianas y generales —como medicamentos, tarifas de taxi, tabaco y cargos de comunicación— subió un 113,8% con respecto a hace un año.

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Un instituto privado de análisis económico iraní, el Instituto Bamdad de Estudios Económicos, describió las cifras actuales como “una tasa sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial”. El Banco Central de Irán no reconoció la importancia de los datos.

El récord anterior se registró en 1942. Durante la guerra, británicos y soviéticos invadieron Irán y tomaron su ferrocarril, lo que interrumpió el suministro de alimentos. La falta de comida, agravada por una mala cosecha, desató la hiperinflación y una hambruna. El hambre y un brote de tifus dejaron muchos muertos.

Los ataques aéreos de este año han causado importantes daños a las empresas iraníes y a su industria petrolera. Mientras, el bloqueo de Estados Unidos ha apuntado a los envíos de crudo iraní que intentan llegar al mercado internacional, una fuente clave de ingresos en divisas. Los ingresos fiscales se han visto reducidos por las dificultades que atraviesan las empresas, incluso después que se pausaran los combates.

El rial, que se cotizaba a 32,000 por 1 dólar en 2015, está ahora a más de 1.7 millones por 1 dólar.

“Definitivamente, tendremos precios más altos”, advirtió el presidente del país, Masoud Pezeshkian, en mayo. ”Estamos luchando y debemos aceptar esta dificultad”.

El economista Saeed Leilaz, asentado en Teherán, advirtió en declaraciones a la AP que la inflación anual podría llegar al 80%.

“La sociedad iraní no puede tolerar una inflación anual por encima del 25%”, sostuvo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.