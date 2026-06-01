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Trump afirma que Irán no ha informado a Estados Unidos de la suspensión de las negociaciones

El presidente estadounidense adelantó que mantendrán el bloqueo naval frente a las costas iraníes

1 de junio de 2026 - 1:34 PM

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Trump restó importancia a un eventual fin de las negociaciones. (Jacquelyn Martin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán no ha informado a Washington de una eventual suspensión del diálogo entre ambos países, después de que medios estatales iraníes anunciaran la paralización de las conversaciones a raíz de los ataques israelíes contra el Líbano.

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Preguntado por esos reportes sobre la interrupción de las negociaciones, mediadas por Pakistán, Trump declaró a NBC News: “No nos han informado de eso”.

En una breve entrevista telefónica con la cadena estadounidense, el mandatario subrayó que ello no implica la ruptura de la frágil tregua en el conflicto en el que participan EE.UU. e Israel, amenazada por nuevas rondas de ataques estadounidenses e iraníes.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

“Eso no significa que vayamos a ir y empezar a lanzar bombas por todas partes”, advirtió Trump, quien adelantó que mantendrán el bloqueo naval frente a las costas iraníes con el que buscan presionar a Teherán, que, como represalia, mantiene interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz.

En otra entrevista con la cadena CNBC, el presidente restó importancia a un eventual fin de las negociaciones: “Realmente no me importa. Me da completamente igual”, afirmó.

El equipo negociador de Irán anunció este lunes que suspendía “las conversaciones y el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”, según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Teherán insiste en que el alto el fuego en vigor con Washington desde el 8 de abril incluye el Líbano, país bajo duros ataques por parte de Israel.

La semana pasada, la Casa Blanca informó que ambas partes habían llegado a un preacuerdo de paz, solo pendientes de la aprobación de Trump, quien dijo que se reuniría con su equipo para tomar una decisión final que no ha anunciado aún.

En medio de las conversaciones, Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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