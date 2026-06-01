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Anthropic presenta solicitud confidencial para cotizar en la bolsa de valores de Estados Unidos

El gigante de la IA se suma a la lista de compañías tecnológicas de IA que están preparando su debut en los mercados

1 de junio de 2026 - 1:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía de archivo del 12 de marzo de 2026 que muestra una persona utilizando un teléfono con el logotipo de la inteligencia artificial (IA) Anthropic, en Nueva York. (Angel Colmenares)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic, desarrolladora del asistente Claude, anunció este lunes que ha presentado de forma confidencial un borrador de su solicitud de salida a bolsa (S-1) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), como paso inicial para una futura oferta pública de acciones (IPO).

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La compañía señaló en un comunicado que este trámite no implica aún una oferta de venta de valores ni un precio o número de acciones definidos, y que la operación dependerá de las condiciones del mercado y de la aprobación del regulador.

El formulario S-1 es el documento que las empresas presentan ante la SEC cuando planean cotizar en bolsa en Estados Unidos, y recoge información financiera, de negocio y de riesgo, aunque en esta fase inicial se mantiene de forma confidencial hasta que el organismo complete su revisión.

La inteligencia artificial (IA) ya no se discute como una tendencia futura, sino como una herramienta que está reconfigurando la economía y la operación de sectores claves en Puerto Rico.Bajo ese enfoque se celebró este miércoles una nueva edición de “El Nuevo Día Speaker Series Revolución de la IA: una oportunidad para los negocios en Puerto Rico".“Las historias seguirán escritas por periodistas. Todo se pasa por un ojo de un ser humano. La IA no va a la escena de un crimen, no hace una entrevista a profundidad con la gobernadora ni identifica los temas importantes para el país, pero sí la IA nos ayudará a contar estas historias mejores”, concluyó Martínez-Rivera.
1 / 28 | “El Nuevo Día Speaker Series”: oportunidades en la inteligencia artificial para sectores claves en Puerto Rico. La inteligencia artificial (IA) ya no se discute como una tendencia futura, sino como una herramienta que está reconfigurando la economía y la operación de sectores claves en Puerto Rico. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Esto nos da la opción de salir a bolsa después de que la SEC complete su revisión”, señaló la empresa en la nota, en la que añade que su salida al mercado dependerá de “factores externos”.

Con esta decisión, Anthropic se suma a la lista de compañías tecnológicas de IA que están explorando o preparando su debut en los mercados, en un contexto de fuerte interés inversor por el sector.

Fundada por exdirectivos de OpenAI, Anthropic se ha posicionado como uno de los principales competidores en el desarrollo de modelos de IA generativa.

La creciente demanda de su herramienta Claude Code, orientada a desarrolladores, ha permitido a Anthropic ganar terreno frente a OpenAI, especialmente entre clientes empresariales.

La empresa no ha detallado aún el calendario previsto para la posible salida a bolsa ni la valoración que busca alcanzar en el mercado, aunque la operación podría producirse el próximo otoño, según medios especializados.

La semana pasada, Anthropic anunció una nueva ronda de financiación por valor de 65,000 millones de dólares, lo que sitúa su valoración en unos 965,000 millones de dólares, superando a su rival OpenAI, creadora de ChatGPT, en términos de valoración privada.

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Estados UnidosInteligencia artificialBreaking News
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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