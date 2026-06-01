Radicaría demanda: alcalde de Bayamón cuestiona desempeño de la AAA

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, denunció que múltiples comunidades de su municipio se quedan sin el servicio de agua potable durante los fines de semana.

En declaraciones escritas, expuso el pasado viernes que “como es usual, durante los fines de semana, por los pasados ocho meses, las comunidades que se sirven de la planta Los Filtros se vuelven a quedar sin agua”.

“Estamos activando el plan de emergencia para el suministro de agua en oasis y cisternas. La gente de Bayamón y de toda la zona metropolitana requiere atención urgente a esta situación”, agregó.

Al día siguiente, señaló que “todavía continúa el área de los campos sin agua, ya que el tanque que sirve a La Morenita y otros sectores del campo sigue vacío. Mañana tendremos que continuar llenando cisternas y repartiendo agua”.

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En entrevista con Telemundo, Rivera dijo que el municipio ha gastado cerca de $1 millón en el suplido de agua a familias de las comunidades afectadas.

Ante esa situación, el funcionario solicitó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que le reponga los fondos gastados en la operación.

Sin embargo, denunció en la entrevista televisiva que la AAA le contestó “pidiéndome el nombre, apellido, Seguro Social, fecha de nacimiento” de todas las personas atendidas en el suplido de agua.

“Me pide que le calcule los galones de agua en cada casa”, agregó.

No obstante, el alcalde advirtió que “si no cumplen, nos veremos obligados a ir a los tribunales”.

Rivera se une al alcalde de San Juan, Miguel Romero, en los cuestionamiento expresados hacia la corporación pública.

Se definde la AAA

Por su parte, el director ejecutivo de la Región Metro de la AAA, José Rivera Ortiz, reaccionó mediante declaraciones escritas indicando que “esta situación no responde a un evento aislado, sino al resultado de décadas de rezago en mantenimiento e inversión de infraestructura crítica que hoy estamos atendiendo de manera responsable y planificada. Muchas de estas instalaciones requieren mejoras permanentes para garantizar un servicio más confiable a largo plazo”.

Mantuvo que para atender esa situación, la AAA “desarrolla un plan de acción agresivo para la Región Metropolitana que contempla mejoras operacionales, rehabilitación de infraestructura existente, optimización de sistemas de bombeo, reemplazo de componentes críticos y proyectos dirigidos específicamente a fortalecer el servicio en sectores históricamente vulnerables. Varias de estas iniciativas comenzarán a ejecutarse durante este verano y estaremos anunciando sus detalles próximamente”.

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“De igual forma, continuamos encaminando la rehabilitación de la Planta de Filtros Sergio Cuevas en Trujillo Alto, una de las instalaciones más importantes del sistema de agua potable de Puerto Rico y responsable de suplir servicio a cerca de 190,000 clientes en San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas y Loíza. Esta inversión de sobre $170 millones representa un paso fundamental para corregir deficiencias acumuladas por años y fortalecer la confiabilidad operacional de una facilidad estratégica para toda la zona metropolitana”, abundó.

Asimismo, manifestó que “reconocemos las dificultades que han enfrentado los residentes de las urbanizaciones Villa Verde, San Agustín y Villas de San Agustín en Bayamón, comunidades que han experimentado interrupciones recurrentes en el servicio de agua potable debido a la salida de operación de la estación de bombeo Finca Rosso I, ubicada en el sector Los Filtros”.

Explicó que esa estación sufrió daños significativos como consecuencia de un golpe de ariete provocado por fluctuaciones de voltaje eléctrico registradas durante el paso del huracán Erin en agosto de 2025. Aseguró que desde entonces, la Autoridad ha implementado medidas operacionales para mitigar el impacto sobre los residentes mientras se desarrolla una solución permanente.

Señaló que este año iniciaron la reconstrucción de la estación de bombeo Finca Rosso, incluyendo la sustitución de equipos críticos, mejoras a los sistemas eléctricos y de control, modernización de la infraestructura mecánica y el reemplazo de líneas asociadas a la instalación".

“Una vez completados los trabajos, la estación contará con equipos más modernos, mayor confiabilidad operacional y una capacidad reforzada para responder a la demanda de servicio de estas comunidades”, apuntó.