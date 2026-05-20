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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vuelve el agua en algunas de las zonas afectadas por avería de AAA en Santurce

En Ocean Park y en Isla Verde continúa la recuperación del sistema

20 de mayo de 2026 - 3:15 PM

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Las zonas del Viejo San Juan, Miramar y Condado ya experimentan una recuperación total, luego de más de ocho horas sin el servicio, mientras que la zona de Ocean Park y parte de Isla Verde continúa en rápida recuperación. (Carlos Rivera Giusti)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El servicio de agua potable se restableció en su totalidad, a eso de la media tarde del miércoles, en algunos de los sectores de la zona metropolitana que se vieron afectados luego de una avería reportada en una línea de 24 pulgadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ubicada en la avenida Roberto H. Todd, en Santurce.

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Las zonas del Viejo San Juan, Miramar y Condado ya experimentan una recuperación total, luego de más de ocho horas sin el servicio, mientras que la zona de Ocean Park y parte de Isla Verde continúa en recuperación, confirmó a El Nuevo Día el presidente ejecutivo de la corporación pública, el ingeniero Luis González Delgado.

“El servicio se ha ido reestableciendo paulatinamente y, según los barómetros que utilizamos, por ejemplo, el residencial Luis Llorens Torres mostraba ya 30 libras de presión poco después del mediodía de hoy (miércoles), que es lo normal; Ocean Park e Isla Verde están en las 25 libras, que solo les faltan 5 (libras) para llegar a la presión normal”, indicó el titular de la AAA en entrevista telefónica.

“Viejo San Juan y Miramar se encuentran con el servicio reestablecido, la bomba que se encuentra cerca del antiguo Casino de Puerto Rico, que también le suple a Miramar, se encuentra en una presión normal y supliendo a estas áreas”, añadió mientras indicó que las labores de reparación culminaron antes de lo previsto, a eso de las 3:30 de la madrugada del miércoles.

La rotura de una línea de distribución de agua de 36 pulgadas de diámetro, ubicada a lo largo de la avenida Kennedy, en el lado de la vía que discurre de San Juan a Guaynabo, podría afectar a más de 11,200 abonados en la zona.Miles de galones de agua se han perdido durante el incidente, que es atendido por brigadas de la AAA.Abonados de los sectores de Condado, Miramar, Viejo San Juan y áreas de la Avenida Kennedy, en San Juan, podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones temporeras en el servicio de agua potable mientras se estabiliza el sistema.
1 / 9 | Mira las imágenes: personal de la AAA atiende avería en la avenida Kennedy. La rotura de una línea de distribución de agua de 36 pulgadas de diámetro, ubicada a lo largo de la avenida Kennedy, en el lado de la vía que discurre de San Juan a Guaynabo, podría afectar a más de 11,200 abonados en la zona. - Carlos Rivera Giusti/Staff

El martes, a eso de las 10:00 p.m., unos 12,000 abonados de la AAA de estas zonas continuaban sin el servicio, mientras las labores en la excavación continuaban a todo vapor, pese a los aguaceros esporádicos que se registraron en la zona.

“Ya se logró picar el tubo, (y) sacar la sección averiada, pero ahora mismo estamos detenidos porque está cayendo un aguacero...a medida que las condiciones del tiempo lo permitan, vaciaremos la excavación, que se llenó con agua pluvial”, indicó el ingeniero a este diario en la noche del martes.

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Breaking NewsAAAagua potableCondadoViejo San JuanMiramarIsla VerdeOcean Park
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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