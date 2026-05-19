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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran un cuerpo baleado dentro de un auto en Trujillo Alto

La Policía llego a al zona de la avenida Las Cumbres tras ser alertada por un tiroteo

19 de mayo de 2026 - 6:24 AM

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Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Carolina y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga una muerte violenta reportada en la noche del lunes, en la avenida Las Cumbres en Trujillo Alto.

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De acuerdo con un informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a eso de las 10:56 p.m. sobre disparos en la zona.

“Al llegar la policía a la escena, encontraron un auto de color rojo con varios impactos de bala y en su interior el cuerpo baleado de un hombre el cual no ha sido identificado”, detalló la Uniformada.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Carolina y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.

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Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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