Encuentran un cuerpo baleado dentro de un auto en Trujillo Alto

La Policía investiga una muerte violenta reportada en la noche del lunes, en la avenida Las Cumbres en Trujillo Alto.

De acuerdo con un informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a eso de las 10:56 p.m. sobre disparos en la zona.

“Al llegar la policía a la escena, encontraron un auto de color rojo con varios impactos de bala y en su interior el cuerpo baleado de un hombre el cual no ha sido identificado”, detalló la Uniformada.