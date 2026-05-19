Encuentran un cuerpo baleado dentro de un auto en Trujillo Alto
La Policía llego a al zona de la avenida Las Cumbres tras ser alertada por un tiroteo
19 de mayo de 2026 - 6:24 AM
19 de mayo de 2026 - 6:24 AM
La Policía investiga una muerte violenta reportada en la noche del lunes, en la avenida Las Cumbres en Trujillo Alto.
De acuerdo con un informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a eso de las 10:56 p.m. sobre disparos en la zona.
“Al llegar la policía a la escena, encontraron un auto de color rojo con varios impactos de bala y en su interior el cuerpo baleado de un hombre el cual no ha sido identificado”, detalló la Uniformada.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Carolina y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.
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