Conocer es crecer: El origen del cine

Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

La cinematografía, también conocida como el séptimo arte, es la ilusión de movimiento que se crea mediante la grabación y posterior proyección rápida de numerosas imágenes fotográficas fijas en una pantalla.

Su precursor fue el quinetoscopio, inventado por Thomas A. Edison y William Dickson en Estados Unidos en 1891. Esta máquina, con exterior de madera y en forma de caja, permitía que una persona a la vez observara imágenes en movimiento a través de un visor.

Aunque se vendieron muchos quinetoscopios alrededor del mundo, su éxito fue opacado por el del cinematógrafo, que era una cámara, un proyector y una impresora de películas, todo en uno, según datos del National Science and Media Museum, en Reino Unido.

El cinematógrafo fue inventado por los hermanos Louis y Auguste Lumière en Francia en 1895. Ellos fueron los primeros en presentar una proyección de imágenes en movimiento ante un público el 28 de diciembre de 1895 en París, Francia. Aquel primer filme, mudo y en blanco y negro, captaba la salida de los obreros de una fábrica. El éxito fue tal que el cine se ha convertido en un medio de entretenimiento y en una industria multimillonaria.

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Escuela elemental

Título: Descubriendo los orígenes del cine

Lee el texto con atención. Luego, realiza las siguientes actividades.

A. Ordena los eventos. Escribe los números 1, 2 y 3 según el orden en que ocurrieron:

___ Los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo.

___ Thomas Edison y William Dickson inventan el quinescopio.

___ Se presenta la primera proyección pública de imágenes en movimiento.

B. Dibuja y explica. Dibuja un quinetoscopio (máquina con forma de caja de madera) y un cinematógrafo (cámara que también proyecta). Debajo de cada dibujo escribe una diferencia entre ellos.

C. Contesta:

¿Qué parte del texto te resultó más fácil de entender? ¿Por qué crees que fue así?

Si tuvieras que explicarle a un amigo cómo se inventó el cine, ¿qué tres cosas le dirías primero? ¿Cómo te ayudó el texto a elegirlas?

Escuela superior

Título: Análisis de la evolución técnica y comercial del cine primitivo

Basándote en el texto, responde las siguientes preguntas con argumentos propios.

A. Cuadro comparativo. Elabora un cuadro donde compares el quinetoscopio y el cinematógrafo considerando: inventor(es), año, país, función principal y ventaja sobre el otro.

B. Pregunta de reflexión: ¿Por qué crees que el éxito del cinematógrafo “opacó” al quinetoscopio, a pesar de que este último se vendió en muchos países? Justifica con datos del texto y tu opinión.

C. Contesta (Escribe un párrafo para cada una):

Pregunta 1: ¿Qué estrategias utilizaste para identificar las diferencias clave entre ambos inventos? ¿Podrías aplicar esas mismas estrategias al estudiar otros inventos tecnológicos? Explica.