Baldwin School es reconocida por la Cruz Roja Americana

El Consejo de Juventud de Baldwin School, en Bayamón, fue reconocido por haber alcanzado la primera posición en donaciones recaudadas durante el Mes de la Cruz Roja, entre todos los consejos juveniles participantes.

Como parte del reconocimiento, la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, hizo entrega de la Copa de la Cruz Roja, un galardón que el consejo juvenil mantendrá en su plantel escolar por un periodo de un año.

El consejo de Baldwin School recaudó $760 a través de diversas iniciativas, que incluyeron ventas de dulces y cupcakes, la realización de un Casual Day y la venta de pulseras de la Cruz Roja en mesas informativas.

Así, los jóvenes de Baldwin School consiguieron la primera posición entre 15 consejos juveniles participantes de todo Puerto Rico. La Escuela Emilio R. Delgado de Corozal obtuvo la segunda posición, mientras que el consejo de la Universidad Interamericana de Arecibo logró obtener el tercer puesto.

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Julián Vega, el joven presidente entrante de la directiva del consejo de Baldwin School, destacó la participación de todos sus compañeros. “El apoyo de todos los estudiantes y el liderazgo dentro del consejo nos ha ayudado a cumplir muchas misiones y lograr nuestro compromiso de servir a la comunidad”, afirmó.

Para Rosalyn Toledo, coordinadora del Consejo de Juventud de Baldwin School, el recaudar fondos para los programas y servicios que ofrece la Cruz Roja en Puerto Rico es importante porque “es una causa ejemplar que lleva muchos años ayudando a las personas en necesidad y a la vez nos ayuda a transmitirle a los estudiantes un sentido de humanidad”.

Como parte de las responsabilidades de los consejos juveniles, sus miembros tienen que apoyar campañas de recaudación de fondos del capítulo de Puerto Rico, que incluye vender piezas de Cruz Roja y participar de las campañas de recaudación de fondos que se llevan a cabo en tiendas y establecimientos. Además, los jóvenes colaboran en iniciativas de preparación ante desastres, participan en programas dirigidos a militares y veteranos, y asisten el departamento de comunicaciones para visibilizar su impacto en las comunidades.

Alberto Fernandini, oficial regional de Filantropía de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico, le entrega la Copa de la Cruz Roja a Rosalyn M. Toledo, consejera del Consejo Juvenil de The Baldwin School of Puerto Rico. (Suministrada)

“Felicitamos a todos los jóvenes del consejo juvenil de Baldwin School que hicieron una labor extraordinaria al recaudar fondos para apoyar nuestra organización durante el Mes de la Cruz Roja”, expresó Lee Vanessa Feliciano, ejecutiva regional de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico, mediante comunicado de prensa.

El Capítulo de Puerto Rico cuenta con más de 700 jóvenes pertenecientes a los consejos juveniles; de los cuales 33 son de escuelas y colegios y seis corresponden a universidades. A través de los Consejos de Juventud, se fomenta el desarrollo de líderes comunitarios alineados con la misión de la organización en el país.

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