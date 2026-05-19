Maestros de la Central High exhiben su arte

Las creaciones de 16 maestros engalanaron recientemente los pasillos de la Escuela Central de Artes Visuales, en Santurce, durante la Exposición de Profesores 2026, titulada “Condenados a ser libres”.

Esculturas, grabados, fotografías, cerámica escultórica, diseño de modas, pintura, vídeo, acuarela y medios mixtos fueron parte de la exposición colectiva, en la que conceptualizaron, a través de sus obras, la cita del filósofo existencialista Jean Paul Sartre. Con su arte, dieron sentido y significado a la paradoja de estar condenados a ser libres.

El evento, que se celebra por segundo año consecutivo, es utilizado por la escuela para agradecer al grupo Mecenas de la Central su patrocinio.

La apertura de la exposición contó con la presencia del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés; el representante, Eddie Charbonier; la exrectora de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Gladys Escalona, la cineasta Caridad Sorondo y la poetisa Elsa Tió.

PUBLICIDAD

La Escuela Central de Artes Visuales es un plantel público especializado que sirve a estudiantes de sexto a duodécimo grado. En el nivel primario aprenden los conceptos básicos del arte a través del dibujo, diseño, escultura, pintura y grabado. En el nivel secundario se desarrollan en uno de los programas académicos de especialidad: cerámica escultórica, cortometraje y video, dibujo y pintura, diseño arquitectónico, diseño de modas, diseño industrial, diseño publicitario, fotografía, grabado e ilustración y animación.