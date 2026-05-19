Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maestros de la Central High exhiben su arte

“Condenados a ser libres” fue el título de la Exposición de Profesores 2026

19 de mayo de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La exposición colectiva contó con la participación de 16 profesores de la Escuela Central de Artes Visuales, en Santurce.
La exposición colectiva contó con la participación de 16 profesores de la Escuela Central de Artes Visuales, en Santurce. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

Las creaciones de 16 maestros engalanaron recientemente los pasillos de la Escuela Central de Artes Visuales, en Santurce, durante la Exposición de Profesores 2026, titulada “Condenados a ser libres”.

RELACIONADAS

Esculturas, grabados, fotografías, cerámica escultórica, diseño de modas, pintura, vídeo, acuarela y medios mixtos fueron parte de la exposición colectiva, en la que conceptualizaron, a través de sus obras, la cita del filósofo existencialista Jean Paul Sartre. Con su arte, dieron sentido y significado a la paradoja de estar condenados a ser libres.

El evento, que se celebra por segundo año consecutivo, es utilizado por la escuela para agradecer al grupo Mecenas de la Central su patrocinio.

La apertura de la exposición contó con la presencia del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés; el representante, Eddie Charbonier; la exrectora de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Gladys Escalona, la cineasta Caridad Sorondo y la poetisa Elsa Tió.

La Escuela Central de Artes Visuales es un plantel público especializado que sirve a estudiantes de sexto a duodécimo grado. En el nivel primario aprenden los conceptos básicos del arte a través del dibujo, diseño, escultura, pintura y grabado. En el nivel secundario se desarrollan en uno de los programas académicos de especialidad: cerámica escultórica, cortometraje y video, dibujo y pintura, diseño arquitectónico, diseño de modas, diseño industrial, diseño publicitario, fotografía, grabado e ilustración y animación.

Los Mecenas de la Central son un grupo de amantes del arte que apoyan económicamente diversos esfuerzos de la escuela y ofrecen experiencias y participaciones a los estudiantes en diversas áreas del quehacer cultural en Puerto Rico. Las personas interesadas en pertenecer a este grupo pueden hacerlo a través de la dirección https://centraldeartesvisuales.org/

Tags
El Nuevo Día EducadormaestrosArteCentral High SchoolExposiciones de arte
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día Educador
El Nuevo Día EducadorArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 19 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: