San Juan - Una greca de café, una botella y un caldero saldrán a la venta durante la próxima temporada navideña con un elemento especial: llevarán en sus etiquetas el arte diseñado por estudiantes de noveno grado de la Escuela Central de Artes Visuales, de Santurce.

Los productos llevarán los diseños ganadores del “Concurso Creativo” organizado por Insular Trading, empresa familiar puertorriqueña propietaria de la línea Cocina Criolla by chef Edgardo Noel.

Un total de 24 alumnos de noveno grado del plantel participaron de la iniciativa, en la que asumieron el reto de diseñar etiquetas para cualquiera de los tres productos (la greca, el caldero y la botella navideña), tomando como inspiración la cultura, el folclor y la cocina de Puerto Rico.

Cada joven recibió una plantilla con la forma de la etiqueta que se coloca alrededor del producto para hacer ahí su diseño, que podía ser digital o en cualquier otro medio, informó Sonia Kercadó, maestra de Diseño y Composición de la escuela. Los participantes tuvieron cerca de mes y medio para trabajar su arte y entregarlo.

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Tras un proceso de evaluación que incluyó a Kercado, al chef Edgardo Noel y a representantes de Insular Trading, los diseños ganadores fueron:

Primer lugar: Pablo Medina Figueroa — Etiqueta para greca de café, titulada “Deleitando los sentidos”.

Segundo lugar: Violeta Marrero Rodríguez — Etiqueta para botella navideña, titulada “Lo nuestro”.

Tercer lugar: Kellyan Derieux Plumey — Etiqueta para caldero, titulada “Nuestra cocina, nuestro folclor”.

1 / 4 | Arte estudiantil engalana productos de Cocina Criolla by chef Edgardo Noel. Un total de 24 alumnos de noveno grado de la Escuela Central de Artes Visuales, de Santurce, participaron del “Concurso Creativo”, en el que asumieron el reto de diseñar etiquetas para una greca, un caldero y una botella, tomando como inspiración la cultura, el folclor y la cocina de Puerto Rico. - Suministrada 1 / 4 Arte estudiantil engalana productos de Cocina Criolla by chef Edgardo Noel Un total de 24 alumnos de noveno grado de la Escuela Central de Artes Visuales, de Santurce, participaron del “Concurso Creativo”, en el que asumieron el reto de diseñar etiquetas para una greca, un caldero y una botella, tomando como inspiración la cultura, el folclor y la cocina de Puerto Rico. Suministrada Compartir

Para su diseño, Pablo dijo que se inspiró “en las playas, en los edificios históricos del Viejo San Juan, y eso me dio la idea de hacer como si el humo del café se convirtiera en las calles”. “Utilicé acuarela porque es más tradicional y representa mejor nuestra cultura”, agregó el joven.

“Yo quería utilizar un elemento que nos representara a todos los puertorriqueños y elegí la cotorra”, explicó Violeta sobre su diseño para la botella. “Para vincularla con el coquito, la cotorra está sobre dos palitos de canela y detrás de ella hay una hoja de palma de coco”, agregó durante la premiación, que tuvo lugar el jueves pasado en la biblioteca de la escuela.

Para Kellyan, su inspiración fueron los postres y otros elementos típicos de la isla, como el flan, el carrito de piraguas, el güiro y el vejigante. “Utilicé colores neutrales en un medio digital”, detalló. “El conocimiento adquirido en clase sobre las proporciones lo apliqué aquí”.

Por su parte, el chef expresó que, al recibir y evaluar los trabajos sometidos por los alumnos, “el arte de ellos me sorprendió, me conmovió y me trajo mucha fe en la juventud y en la clase artística de Puerto Rico”.

Mientras, la maestra resaltó la importancia de iniciativas como esta, que les permiten aplicar sus diseños a productos reales. “Así pueden ver que sí se puede vivir del arte y hacer una carrera de eso”, afirmó.

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Gianmanuel Colón, director de Ventas y Mercado de Insular Trading, informó que además de premios en metálico ($500 para el primer lugar, $300 para el segundo y $250 para el tercero), el trabajo de los tres estudiantes será reconocido con un crédito visible al diseñador en cada empaque. Añadió que, para octubre de este año, los productos con los diseños ganadores deberán estar disponibles en supermercados y tiendas por departamentos alrededor de toda la isla.

“Mi abuela es una fanática de la cocina, así que cuando entre al supermercado, verá el arte de su nieto en un producto que podrá usar todos los días”, manifestó Pablo.