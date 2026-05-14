Escuela Montessori San Cristóbal celebra su “Pasadía por la niñez” en Caguas

Como cierre de la celebración del Mes de la Edad Temprana, la Escuela Montessori San Cristóbal, organización sin fines de lucro que educa a los niños sobrevivientes de maltrato que residen en Hogar Cuna San Cristóbal y Hogar Niñito Jesús, recientemente realizó su “Pasadía por la niñez” en el Jardín Botánico y Cultural William Miranda Marín, en Caguas.

Durante el pasadía, que se llevó a cabo por quinto año consecutivo, se celebró la niñez con juegos cooperativos, dinámicas y talleres para niños y adultos. Atención Atención, Los Retoños y Teatro Bandada fueron algunos de los grupos que amenizaron el evento.

Este año, las actividades educativas del pasadía familiar estuvieron dirigidas a orientar sobre los derechos de la niñez, según la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 1959. El pasadía también sirvió para recaudar fondos para la operación de la escuela y la construcción de un nuevo edificio, el cual permitirá expandir los servicios del plantel a las instituciones que sirve y para la comunidad aledaña en Caguas.

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“La educación en los primeros años de vida no se limita a la adquisición de conocimientos académicos; también abarca el desarrollo emocional, social, creativo y moral. Nuestro pasadía, además de para jugar y pasarla bien en familia, surge para concienciar sobre las necesidades de los niños que eventualmente se convertirán en adultos felices que aporten a Puerto Rico”, indicó Ruth Melián, directora ejecutiva de la Escuela Montessori San Cristóbal.

“Para eso es fundamental que todos los adultos comprendan que los niños tienen derechos propios y que protegerlos es una responsabilidad compartida por toda la sociedad”, reiteró Melián.