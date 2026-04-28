“Los niños tienen derechos propios y protegerlos es una responsabilidad compartida por toda la sociedad”.

Así lo expresó Ruth Melián, directora ejecutiva de la Escuela Montessori San Cristóbal, en Caguas, organización sin fines de lucro que brinda educación a los niños sobrevivientes de maltrato que residen en Hogar Cuna San Cristóbal y Hogar Niñito Jesús.

“Cada niño nace con un potencial inmenso y con derechos que deben ser respetados, protegidos y promovidos por la sociedad. Sin embargo, estos derechos solo se materializan cuando los adultos que los rodean —padres, madres, educadores, cuidadores y líderes comunitarios— los conocen y actúan conscientemente para defenderlos”, manifestó Melián.

Agregó que en abril, Mes de la Educación Temprana, la Escuela Montessori San Cristóbal se ha dado a la tarea de orientar y sensibilizar a familias, a educadores y a la comunidad sobre la importancia de conocer y defender los derechos de los niños.

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La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 1959, reconoce los siguientes como los derechos de todo niño:

Identidad: Derecho a un nombre, nacionalidad y a conocer a su familia.

Salud y alimentación: Acceso a atención médica, agua potable y nutrición adecuada.

Educación: Enseñanza gratuita y obligatoria que desarrolle sus capacidades.

Protección: Seguridad contra el abuso, abandono, violencia y trabajo infantil.

Familia: Derecho a vivir con sus padres y recibir amor y comprensión.

Participación y expresión: Derecho a opinar sobre temas que les afectan y ser escuchados.

Recreación: Tiempo y espacio para jugar, descansar y practicar deporte.

No Discriminación: Mismos derechos sin importar raza, religión, idioma, género o discapacidad.

Además, Melián destacó que los educadores juegan un papel crucial en la creación de ambientes escolares que modelen valores de respeto, inclusión, empatía y justicia, donde los niños puedan aprender, explorar y expresarse de manera segura y valorada.

Gala y pasadía para recaudar fondos

La educadora informó que la Escuela Montessori San Cristóbal cerrará las actividades del Mes de la Educación Temprana con dos eventos especiales, los cuales, además de promover el mensaje sobre los derechos de la niñez, serán vehículos de recaudación de fondos para la institución.

El primero será la gala “Sembrando Esperanza”, que se llevará a cabo este sábado, 2 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Contará con oferta gastronómica y la participación musical de Cuenta Regresiva y la Tuna de Segreles, y será a beneficio de la construcción del nuevo edificio de la escuela, el cual permitirá recibir a más niños de ambas instituciones.

El segundo evento tendrá lugar el sábado, 9 de mayo en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas. Allí se celebrará el Pasadía Familiar por la Niñez Cagüeña, un día de diversión y educación para grandes y chicos, con juegos, música, lectura de cuentos y actividades variadas, tales como “goofy games”, manualidades y talleres de huerto y composta.