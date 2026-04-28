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Conocer es crecer: Los animales y sus voces

Antes de que acabe abril, Mes del Planeta Tierra, te decimos cómo se llaman algunos de los sonidos emitidos por animales

28 de abril de 2026 - 6:00 AM

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La palabra "barritar" quiere decir dar barritos, que es el sonido que hace el elefante. (Archivo)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Los perros ladran, los gatos maúllan, los pollos pían y los caballos relinchan, ¿pero sabes cómo se llaman los sonidos que emiten otros animales? Antes de que acabe abril, Mes del Planeta Tierra, te decimos cómo se llaman algunos de estos ruidos, según el Diccionario de la Real Academia Española:

RELACIONADAS
  • Arruar – Dicho de un jabalí: dar cierto gruñido cuando huye.
  • Balar – Significa dar balidos, que es la voz del carnero, el cordero, la oveja, la cabra y el ciervo.
  • Barritar – Quiere decir dar barritos, que es el sonido que hace el elefante.
  • Graznar – Significa dar graznidos, que es el grito de algunas aves, como el cuervo y el ganso.
  • Himplar – Así se llama cuando la pantera o el guepardo emiten su voz natural.
  • Parpar – Dicho de un pato: dar graznidos.

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel elemental

Preguntas:

  • ¿Qué sonido hace un elefante según el texto?
  • Nombra dos animales que “balar”.
  • ¿Cómo se llama el sonido que hace un pato?

Actividades:

  • Juego de correspondencia: entrega tarjetas con dibujos de animales y tarjetas con palabras (arruar, balar, barritar, graznar, himplar, parpar). Los niños emparejan animal y palabra, luego leen en voz alta.
  • Dibujo y sonido: cada niño dibuja un animal del texto y escribe (o copia) la palabra del sonido debajo; luego presenta su dibujo y hace el sonido asociado.

Nivel superior

Preguntas:

  • Explica la diferencia entre “graznar” y “parpar” según el contexto del texto.
  • ¿Qué aporta el uso de verbos específicos (como arruar, himplar) al describir sonidos animales en un texto científico o literario?
  • Investiga y compara: elige un animal no mencionado en el texto y busca en el Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) la palabra que describe su voz; presenta definición y ejemplo de uso.

Actividades:

  • Análisis etimológico y uso: en parejas, investiguen el origen etimológico de dos verbos del texto (p. ej. “barritar” y “graznar”) y redacten un breve comentario (150–200 palabras) sobre cómo su uso mejora la precisión comunicativa en biología o literatura.
  • Mini-proyecto de investigación: cada estudiante selecciona un animal no listado, consulta el Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) y al menos dos fuentes científicas sobre su vocalización, y prepara una presentación de 5 minutos que incluya la palabra técnica, grabaciones o transcripciones del sonido y posibles funciones comunicativas (alarma, cortejo, etc.)
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