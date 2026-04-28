Conocer es crecer: Los animales y sus voces
Antes de que acabe abril, Mes del Planeta Tierra, te decimos cómo se llaman algunos de los sonidos emitidos por animales
28 de abril de 2026 - 6:00 AM
28 de abril de 2026 - 6:00 AM
Los perros ladran, los gatos maúllan, los pollos pían y los caballos relinchan, ¿pero sabes cómo se llaman los sonidos que emiten otros animales? Antes de que acabe abril, Mes del Planeta Tierra, te decimos cómo se llaman algunos de estos ruidos, según el Diccionario de la Real Academia Española:
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