Conocer es crecer: el origen de la geometría
Es una de las ramas más antiguas de las matemáticas
21 de abril de 2026 - 8:17 AM
21 de abril de 2026 - 8:17 AM
La geometría es la rama de las matemáticas que se ocupa de la forma de los objetos individuales, las relaciones espaciales entre ellos y las propiedades del espacio circundante.
Los elementos básicos de la geometría son los puntos, líneas, planos y ángulos. Su nombre deriva de las palabras griegas geo (“tierra”) y metron (“medida”), pues en sus inicios se utilizaba para medir y describir terrenos.
Es una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Hay registros escritos de Egipto y Mesopotamia, que datan de 3000 años antes de Cristo, que evidencian que pueblos antiguos habían comenzado a idear técnicas matemáticas útiles para la construcción de edificaciones y la medición de recipientes de almacenamiento.
Hoy día, la geometría es la base de disciplinas como el dibujo técnico, la ingeniería y la arquitectura, a la vez que complementa a otras como la física, la mecánica o la astronomía.
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