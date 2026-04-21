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Conocer es crecer: el origen de la geometría

Es una de las ramas más antiguas de las matemáticas

21 de abril de 2026 - 8:17 AM

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La geometría es la base de disciplinas como la ingeniería y la arquitectura y sus principios se utilizan para la construcción de edificaciones como esta: el Real Alcázar de Sevilla, en España. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

La geometría es la rama de las matemáticas que se ocupa de la forma de los objetos individuales, las relaciones espaciales entre ellos y las propiedades del espacio circundante.

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Los elementos básicos de la geometría son los puntos, líneas, planos y ángulos. Su nombre deriva de las palabras griegas geo (“tierra”) y metron (“medida”), pues en sus inicios se utilizaba para medir y describir terrenos.

Es una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Hay registros escritos de Egipto y Mesopotamia, que datan de 3000 años antes de Cristo, que evidencian que pueblos antiguos habían comenzado a idear técnicas matemáticas útiles para la construcción de edificaciones y la medición de recipientes de almacenamiento.

Hoy día, la geometría es la base de disciplinas como el dibujo técnico, la ingeniería y la arquitectura, a la vez que complementa a otras como la física, la mecánica o la astronomía.

Lleva la experiencia al salón de clases

Sugerimos las siguientes actividades:

Escuela elemental

  1. Recordar y comprender: ¿Qué es un punto y cómo se diferencia de una línea?
  2. Aplicar: Dibuja un triángulo y marca sus ángulos; luego cuenta cuántos lados y vértices tiene.
  3. Crear: Construye con palitos y plastilina una figura geométrica (por ejemplo, un rectángulo o un pentágono) y explica a la clase cómo la hiciste y por qué elegiste esa figura.

Escuela superior

  1. Analizar: Dado un polígono regular y un polígono irregular, identifica y explica tres diferencias en sus propiedades (lados, ángulos, simetría).
  2. Evaluar: Un arquitecto propone usar triángulos equiláteros para reforzar una estructura. Evalúa las ventajas y desventajas de esa elección desde el punto de vista geométrico y práctico.
  3. Crear (síntesis): Diseña un plano sencillo de un espacio (por ejemplo, un patio escolar) que incluya al menos tres tipos de figuras geométricas; indica las medidas, calcula perímetros y áreas, y justifica por qué seleccionaste esas formas.
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