Conocer es crecer: el origen de la geometría

Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

La geometría es la rama de las matemáticas que se ocupa de la forma de los objetos individuales, las relaciones espaciales entre ellos y las propiedades del espacio circundante.

Los elementos básicos de la geometría son los puntos, líneas, planos y ángulos. Su nombre deriva de las palabras griegas geo (“tierra”) y metron (“medida”), pues en sus inicios se utilizaba para medir y describir terrenos.

Es una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Hay registros escritos de Egipto y Mesopotamia, que datan de 3000 años antes de Cristo, que evidencian que pueblos antiguos habían comenzado a idear técnicas matemáticas útiles para la construcción de edificaciones y la medición de recipientes de almacenamiento.

Hoy día, la geometría es la base de disciplinas como el dibujo técnico, la ingeniería y la arquitectura, a la vez que complementa a otras como la física, la mecánica o la astronomía.

Lleva la experiencia al salón de clases

Sugerimos las siguientes actividades:

Escuela elemental

Recordar y comprender: ¿Qué es un punto y cómo se diferencia de una línea? Aplicar: Dibuja un triángulo y marca sus ángulos; luego cuenta cuántos lados y vértices tiene. Crear: Construye con palitos y plastilina una figura geométrica (por ejemplo, un rectángulo o un pentágono) y explica a la clase cómo la hiciste y por qué elegiste esa figura.

Escuela superior