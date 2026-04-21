Inicia la primera fase de las Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico

Ayer inició la primera fase del ciclo 2026-2027 de las Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico (OMPR), en las que pueden participar estudiantes de tercero a undécimo grado de escuelas públicas y privadas de toda la isla.

La competencia, organizada por profesores del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Mayagüez, y el programa OMPR, busca: identificar y estimular el talento matemático en la isla, fortalecer la enseñanza de esta materia en las escuelas del país y apoyar a maestros de matemáticas con herramientas para trabajar con estudiantes talentosos.

Se informó que la primera fase de la competencia es virtual, no requiere inscripción previa y consiste de un examen que se accede en la página om.pr, haciendo clic en la pestaña que dice “Examen de 1ra Fase”. Ahí, los alumnos encontrarán tres pruebas: una para los de tercero a quinto grado, otra para estudiantes de sexto a octavo grado y otra para los de noveno a undécimo grado.

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Entonces, cada estudiante baja el examen del nivel que le corresponde, de acuerdo con el grado que cursa actualmente. Una vez completa la prueba, el alumno debe enviar sus respuestas a través de un enlace en la misma página antes de la medianoche del próximo 20 de mayo, fecha en que termina la primera fase de las Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico.

La participación es libre de costo y todos los estudiantes que participen recibirán un certificado de participación para su expediente académico. Los estudiantes con las mayores puntuaciones serán invitados a participar en la segunda fase, que se llevará a cabo de manera presencial en la UPR de Mayagüez en noviembre de 2026.