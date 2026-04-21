Equipos de Ponce y Jayuya ganan competencia de carritos solares

Jayuya - En una pista de madera de 32 pies de largo, los vehículos diseñados y construidos por equipos de 15 planteles públicos y privados de toda la isla se midieron en la Décima Competencia de Carritos Solares, realizada recientemente en la Escuela Superior Especializada en Matemáticas y Deportes Josefina León Zayas, en Jayuya.

Allí, unos 60 estudiantes de nivel superior, divididos en equipos de tres o cuatro miembros, compitieron en varias categorías: Diseño y Funcionamiento, en que son evaluados y entrevistados por un panel de cinco jueces que incluye a dos ingenieros; Velocidad, en donde los autos compiten de dos en dos en la pista; y “Challenge”, en que los vehículos deben pasar un carril de la pista con varios obstáculos (arena, piedra y lodo).

Por ser el décimo año del evento, se agregó la carrera “All Star” en que participaron representantes de las diez pasadas clases graduadas de la Escuela Josefina León Zayas, informó Luis Altori, maestro de preingeniería del mencionado plantel y organizador de la competencia.

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Explicó que cada equipo recibió un kit con una placa solar, un motor, ejes y piñones para construir el vehículo, así como un manual con las reglas de la competencia. Los jóvenes tuvieron que diseñar el vehículo, construirlo y probarlo para asegurarse de que puede correr solo con energía solar.

El educador indicó que ideó la competencia hace una década para dar a los alumnos una manera diferente de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula. “Aquí aplicamos matemática, física, química, ingeniería, electrónica y electricidad; todas esas materias se tocan aquí y los estudiantes tienen que poner en práctica lo que han aprendido. Hay que saber de velocidad, de desaceleración, saber construir una transmisión mecánica, conocer y dominar las transferencias de energía”, mencionó.

En la categoría de Velocidad, la victoria fue para el equipo de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Dr. Pedro Albizu Campos, en Ponce. (Suministrada)

En la categoría de Velocidad, la victoria fue para las estudiantes Darianne Lee Hernández, Yadielis Esteves, Nadyaliz Mercado y Jayxa Rodríguez, de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Dr. Pedro Albizu Campos, en Ponce.

El segundo lugar fue para la Escuela Vocacional Antonio Reyes Padilla, en Utuado, representada por Miguel González, Magdiel Merced, Jouset Figueroa y Diego de Jesús. Mientras, el tercer premio recayó en la Escuela Ramón José Dávila, en Coamo, representada por Adreana Camila Colón, Jean Bruno López y Gadiel Dávila.

En la categoría de Diseño y Funcionamiento ganó el equipo de la Escuela Josefina León Zayas, en Jayuya, integrado por Fabián Narváez, Alan Torres, Gustavo de Jesús y Reynaldo Vélez.

En la categoría de Diseño y Funcionamiento ganó el equipo de la Escuela Josefina León Zayas, en Jayuya. (Suministrada)

Los alumnos Roberto Zayas, Mía Castro, Alexa Torres y Diana Delgado, de la Academia Cristo Rey, en Ponce, obtuvieron el segundo lugar. Mientras, la Escuela Segundo Ruiz Belvis, en Hormigueros, representada por Alec Justiniano, Samian Santana, Iann Ruiz y Karynnelle Ruiz, quedó en el tercer puesto.

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El exalumno de la escuela sede del evento, Leny Irizarry, fue el ganador de la carrera “All Star”. La competencia tipo “Challenge” no se pudo realizar debido al deterioro de las condiciones del tiempo.

Además de medallas y trofeos, los ganadores recibieron premios en metálico: $100 para cada estudiante que obtuvo el primer lugar, $75 para el segundo puesto y $50 para el tercero.

Para las ganadoras de Velocidad, este fue tanto su debut en la competencia como una experiencia de aprendizaje. “Asumir retos como este nos ayuda a pensar fuera de la caja”, dijo Nadyaliz. “Vimos que podemos lograr lo que nos propongamos, aunque parezca difícil”, expresó Darianne. “Aprendimos a trabajar en equipo”, añadió Jayxa. “Y pudimos demostrar que las féminas también podemos saber de mecánica y de voltaje”, acotó Yadielis.

En cambio, para los vencedores de Diseño y Funcionamiento, esta fue su segunda vez en el evento. El año pasado obtuvieron el primer lugar en las tres categorías y este año ganaron una, informó Gustavo, capitán del equipo. “Aspirábamos a más, pero estamos satisfechos con nuestro diseño y el año que viene vamos por los tres trofeos”, aseguró Fabián. Mientras, Alan y Reynaldo coincidieron en que la experiencia les ayudó a fortalecer el trabajo en equipo y a adquirir destrezas que les pueden servir en el futuro.

La competencia contó con el auspicio de individuos, instituciones sin fines de lucro y el sector privado. También contó con el apoyo de la entidad sin fines de lucro Justicia Energética y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que juntas tienen la campaña Energía con Sentido,