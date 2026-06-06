Todos los acusados del asesinato del sargento Eliezer Ramos se declararán culpables

Víctor Pérez Fernández, alias “La Cone, Vitu, Vitikin y Enano”, acusado por el asesinato del sargento, Eliezer Ramos Vélez, ocurrido el 29 de marzo de 2024 en los predios del residencial Sabana Abajo en Carolina, solicitó declararse culpable ante el Tribunal federal.

La solicitud del cambio de declaración, que consta de dos páginas y fue presentada el jueves, 4 de junio, por la exfiscal federal María A. Domínguez, quien representa legalmente al acusado, surgió luego de que se alcanzara un acuerdo con la Fiscalía federal.

“El acusado, Víctor Pérez Fernández [1], por medio de su abogado abajo firmante, informa a este Honorable Tribunal que ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con los Estados Unidos (representado por la Fiscalía federal) y, por lo tanto, solicita respetuosamente que se fije una fecha para una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad”, detalla la moción.

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La solicitud se produjo días después de que el principal acusado en el asesinato de Ramos Vélez, el exponente de música urbana Luis Nomar Isaac Sánchez, alias “CDobleta”, también solicitara declararse culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal.

Los detalles del acuerdo alcanzado por Pérez Fernández, CDobleta y los otros tres acusados por el crimen aún no han sido publicados en el expediente judicial. No obstante, la jueza federal María Antongiorgi programó para el 10 de junio la vista de cambio de alegación.

1 / 11 | Entre llantos y promesas: así fue la emotiva despedida al sargento Eliezer Ramos Vélez. Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós al sargento Eliezer Ramos Vélez, asesinado el Viernes Santo en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 11 Entre llantos y promesas: así fue la emotiva despedida al sargento Eliezer Ramos Vélez Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós al sargento Eliezer Ramos Vélez, asesinado el Viernes Santo en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

El 5 de diciembre de 2024, un gran jurado emitió una acusación formal contra 56 presuntos miembros de una “violenta ganga” por cargos de sustancias controladas, Ley de Armas y asesinato. No obstante, al presente, la mayoría de los acusados se han declarado culpables.

Dentro del grupo de los 56 acusados se encuentran los cinco acusados por el asesinato del policía. Estos son: CDobleta, Pérez Fernández, Andyel González Sáez, Olvin O’Neill Concepción Tapia y Daniel López Vega.

Cabe destacar que González Sáez, Concepción Tapia y López Vega ya anunciaron su intención de declararse culpables, mientras que CDobleta presentó su solicitud para cambiar su alegación el sábado. Por tanto, las vistas para formalizar los cambios de declaración han sido pautadas para el 11 y el 24 de junio.

En este tipo de acuerdos de culpabilidad es común que los acusados enfrenten reducciones en sus sentencias, lo que ha motivado a familiares del agente a impulsar una campaña en redes sociales exigiendo justicia para el sargento y solicitando las penas más severas.

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Los familiares también han recogido firmas a través de la plataforma Change.org, aunque hasta el momento han obtenido unas 1,132.

“Nuestra petición busca que los responsables de su asesinato enfrenten las consecuencias completas de sus actos y que no tengan la oportunidad de volver a poner en riesgo a otras familias. Creemos que la justicia debe reflejar la gravedad de este crimen y el impacto irreversible que ha tenido en sus hijos, sus padres, su hermana, sus amigos y toda la comunidad que él protegió”, escribió la hermana del sargento, Natalie Ramos, en la red social Facebook.

Momento en que cae ganga vinculada al asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez En video, dramático operativo del FBI y de la Policía contra pandilla de Carolina. Un policía del Negociado de Patrulla de Carreteras figura entre los arrestados.