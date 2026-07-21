Nuevos relevos de carga dejan a más de 125,000 clientes de LUMA Energy sin energía eléctrica

Una nueva ronda de relevos de carga fue anunciada este martes tras la salida de servicio de la Unidad 6 de la Central de San Juan, provocando una deficiencia de producción de energía.

“Hay relevos de carga debido a deficiencias en la generación. Están ocurriendo relevos de carga debido a la salida repentina de San Juan 6 de Genera PR. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio durante la noche”, informó Luma Energy en una publicación en redes sociales.

De otro lado, el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Públicos de Genera PR, Iván Baez, indicó que la empresa investiga lo ocurrido y que, por el momento, no podían brindar más información.

De acuerdo al portal de LUMA Energy, unos 129,727 clientes se encontraban sin servicio a eso de las 4:25 de la tarde del martes. De estos, solo 2,908 correspondían a mejoras planificadas.

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Según el portal, la región de San Juan es la más afectada con 43,493 sin servicio de energía eléctrica y le sigue Bayamón con 39,666 clientes afectados. Otros 15,518 de la región de Ponce y unos 13,076 de la región de Caguas tampoco tenían luz.

La semana pasada, una avería provocó daños en cuatro generatrices. Las afectadas fueron la Unidad 4 de la Central Palo Seco, la Unidad 7 de la Central de San Juan, la Unidad 5 de Costa Sur y la Unidad 6 de Costa Sur, en Guayanilla.

De estas, Genera PR informó ayer que ya habían reparado y puesto en funciones la Unidad 7 de la Central de San Juan y la Unidad 5 de Costa Sur. Mientras que seguía pendiente la entrada en operaciones de la Unidad 4 de la Central de Palo Seco y la Unidad 6 de Costa Sur, que según estimados iba a tardar dos semanas.

De acuerdo con Báez, la Unidad 6 de Costa Sur, se dañó durante el proceso de arranque y salió repentinamente por ese disturbio en la línea 50400 de Luma Energy. Su reparación y entrada al sistema tomarán “al menos dos semanas”, explicó.

El zar de Energía, Josué Colón, también apuntó que la Unidad 6 de Costa Sur salió de servicio debido a un disturbio que presuntamente inició en una línea de transmisión que lleva al patio de interruptores de la planta de generación ubicada en Guayanilla. La transmisión y distribución de la red eléctrica está en manos del consorcio energético LUMA Energy.

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El jueves, dos averías afectaron la central Costa Sur. El primer apagón, reportado a la 1:05 p.m., se atribuyó a una falla de generación en la unidad 5 de Costa Sur y se resolvió en una hora, afirmó el funcionario. Un segundo apagón, reportado a las 8:26 p.m., fue causado por un problema en el patio de interruptores de Costa Sur y la línea de transmisión 50400, de 230 kilovoltios (kV), que conecta Costa Sur y el patio de interruptores de la central Mayagüez, detalló el ingeniero Colón, en una carta enviada a LUMA.

Sin embargo, el vicepresidente de Operaciones de LUMA, José Pérez, insistió que el consorcio energético no ha identificado ningún daño en el patio de interruptores de Costa Sur que haya causado daños a la unidad 6 y aseguró que el trabajo que allí han realizado evitaron un apagón mayor.