AAA identifica posible segunda rotura en el Superacueducto

Mientras se interrumpía el suplido de agua potable a más de 100,000 clientes que se sirven del Superacueducto a raíz de una avería en Bayamón, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) detectó una aparente segunda rotura, cercana a la inicial, cuyo alcance aún no se ha podido determinar y, en última instancia, definirá el tiempo que los abonados estarán sin servicio, reconoció el presidente ejecutivo Luis González Delgado.

“Tenemos un segundo punto de interés que está más abajo, que se ve que también está saliendo agua. No hemos terminado de hacer la excavación porque el tubo todavía se está vaciando”, sostuvo González Delgado en un encuentro con los medios, mientras empleados de la AAA realizaban labores en la rotura identificada el jueves.

Los trabajos de reparación de la primera rotura comenzaron en horas de la madrugada del viernes, luego de que se interrumpiera el flujo del agua que se produce en la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez, en Arecibo, para permitir las labores en el cauce del río Bayamón. Según González Delgado, los trabajos para reparar la junta que conecta las tuberías de 72 pulgadas pueden tomar de 12 a 16 horas, tiempo que se extendería en función de la magnitud de la segunda rotura.

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González Delgado adelantó que, a las 4:30 p.m. del viernes, la AAA ofrecería una actualización, momento en que se espera que se cuente con certeza de la naturaleza del segundo salidero y, por ende, con un estimado del tiempo total de restauración del servicio. Previamente, la AAA ha estimado en 110,000 y 112,000 los abonados directamente impactados por la interrupción en el Superacueducto.

“Vamos a ver qué es lo que tenemos en ese segundo punto, que es la parte que nos falta por validar. Este segundo punto podría ampliar el tiempo que se necesita para reparar”, dijo.

Una reparación más compleja

El presidente de la AAA aceptó que la reparación en curso representa un reto mayor a la que fue necesaria en octubre de 2025, cuando se registró una rotura en otra junta de un tubo de 72 pulgadas del Superacueducto, en el área de Manatí. Ante ese evento, clientes llegaron a permanecer cerca de una semana sin servicio de agua potable mientras se culminaba la restauración y se restablecía el flujo del líquido a través del extenso sistema.

“No es igual que en Manatí, donde el tubo estaba casi horizontal. En este caso, tenemos el tubo que está en un ángulo bastante pronunciado, porque viene pasando por debajo del cauce del río Bayamón y sube hasta la servidumbre de paso para entonces seguir hasta el área de La Cambija”, dijo González Delgado, en referencia a una de las zonas claves para la estabilidad del servicio en Bayamón.

1 / 10 | En imágenes: así transcurre la nueva reparación del Superacueducto. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de una avería en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 10 En imágenes: así transcurre la nueva reparación del Superacueducto Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de una avería en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Tras indicar, en una entrevista radial el viernes (Radio Isla), que la AAA conocía desde el pasado sábado la falla en el Superacueducto –en momentos en que los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y San Juan, Miguel Romero, han reclamado haber identificado la avería–, González Delgado aclaró que no fue hasta el jueves que se confirmó la ubicación exacta de la fuga de agua que ha restado presión al sistema.

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“Empezamos a ver la diferencia en los valores del Superacueducto desde el sábado. Es un sistema que tiene sobre 40 millas. Empezamos a hacer la revisión para identificar el punto, en este caso, de un salidero, a través de la red. En el día de ayer (jueves), con la ayuda del municipio de Bayamón, que nos suplió los ‘drones’ de ellos de seguridad, pudimos identificar este punto, que nos hace sentido con la variación de niveles que teníamos en el tanque de reserva de Toa Baja. Fue ayer (que se identificó) el lugar específico”, sostuvo González Delgado.

Tarde el jueves, la gobernadora Jenniffer González adelantó que la AAA emitiría un crédito en la factura a favor de los clientes que pierdan el servicio. Aunque González Delgado no precisó el monto, señaló que se trata de un mecanismo contemplado en ley que hace un cálculo a base de los días que el consumidor pasa sin recibir agua potable.