Hospital en Moca investiga video viral que denuncia presuntas irregularidades en sala de atención
Una persona publicó las redes sociales un vídeo alegando que una empleada atendió a un familiar sin autorización
27 de julio de 2026 - 3:02 PM
27 de julio de 2026 - 3:02 PM
El Hospital San Carlos Borromeo en Moca informó que abrió una investigación sobre una denuncia reportada en las redes sociales contra una de sus empleadas, por hechos supuestamente ocurridos en una sala de atención médica.
Se trata de un vídeo que muestra a un hombre siendo atendido dentro del hospital, por una mujer que no estaba vestida como enfermera, con una texto que indica que “ella entro como Juan por su casa coló a su hermano, firmó por otras enfermeras y todo frente de nosotros que llevábamos horas esperando por el bendito personal”.
Luego, en horas de la noche, la administración de la institución hospitalaria anunció que revisaba lo sucedido “conforme a nuestros protocolos internos”.
“Deseamos dejar claramente establecido que ningún empleado está autorizado a ingresar a brindar atención clínica fuera de sus funciones asignadas, sin la debida autorización y sin cumplir con las normas institucionales”, apuntó el comunicado del hospital.
Agregó que “este tipo de comportamiento no representa las políticas ni los estándares de nuestra institución. Por tal razón, la administración ha iniciado el proceso correspondiente para investigar lo ocurrido y tomar las medidas administrativas que apliquen, de conformidad con nuestros reglamentos internos”.
“En nuestro hospital, mantenemos un firme compromiso con la seguridad de nuestros pacientes, el cumplimiento de los protocolos clínicos y la excelencia en la prestación de los servicios de salud”, afirmó.
“Agradecemos la comprensión de toda la comunidad y reiteramos que continuaremos velando por el estricto cumplimiento de las normas que garantizan una atención segura, ética y de calidad para nuestros pacientes”, acotó.
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